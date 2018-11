Víkend atraktívneho divadla jubiluje, otvorí ho program Bolo nás 11

Špeciálny dar pre festival si pripravil aj Michal Havran - verejnú televíznu nahrávku Večere s Havranom s bývalým arcibiskupom Róbertom Bezákom a kazateľom českobratskej cirkvi Danielom Pastirčákom.

Zvolen 4. novembra (TASR) - Zvolenský Dom kultúry ŽSR privíta vo štvrtok 8. novembra účastníkov najstaršieho neštátneho festivalu alternatívneho umenia. V poradí 30. ročník Víkendu atraktívneho divadla (VAD) sa začne vernisážou fotografickej výstavy Ľubomíra Vojteka, ktorý zmapoval uplynulé desaťročia na festivale.



Nielen vlastné výročie, ale aj vedomie významného osmičkového roka sa v tomto roku odrazí v dramaturgii festivalu. "Bude reflektovať zlomové a často i neslávne výročia, ale bude aj oslavovať a, samozrejme, prijímať gratulácie," uviedol pre TASR za organizátorov Tomáš Kršňák.



Hneď prvý deň príde na VAD najväčší gratulant a zároveň spriaznený festival Pohoda. "Deň Pohody na VAD sa začne špeciálnou produkciou slávnej platne Bolo nás 11 autorskej trojice Jaro Filip, Milan Lasica a Július Satinský. Podobne ako na Pohode aj vo Zvolene sa predstavia všetci interpreti vrátane Milana Lasicu, Doroty Nvotovej, Jiřího Stivína, Michala Kaščáka, Laskyho, Juraja Podmanického," priblížil Kršňák.



Po slovenskej legende príde na rad Donny Benét, austrálsky spevák a tohtoročný objav Pohody.



Ďalšie dni festival ponúkne aj divadlo. Či už tradičného a najnavštevovanejšieho hosťa GUnaGU s hrou Mono, alebo český súbor Continuo s predstavením Poledne vracajúcim sa k smutnému výročiu okupácie Československa Sovietskou armádou.



Bratislavský SkRAT ponúkne Rozlúčku s pohybovým aparátom, Kremnické divadlo v podzemí uvedie Poslednú husičku a Divadlo Komédie Letnú noc s Kristínou Farkašovou a Marcelom Ochránekom.



Špeciálny dar pre festival si pripravil aj Michal Havran - verejnú televíznu nahrávku Večere s Havranom s bývalým arcibiskupom Róbertom Bezákom a kazateľom českobratskej cirkvi Danielom Pastirčákom. Ďalší dlhoročný návštevník VAD Peter Kalmus príde s filmom Prípad Kalmus, ktorý na nedávnom festivale Cinematik v Piešťanoch dostal prvú cenu medzi dokumentárnymi filmami.



Violončelista Jozef Lupták zahrá sólokoncert Free in One venovaný zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej a Peter Machajdík, najhranejší slovenský autor v zahraničných rádiách, predvedie slávnu skladbu Johna Cagea 4'33” vo svetovej premiére.



"Z hudobného programu treba ešte spomenúť Karpatské chrbáty v programe so špeciálnym hosťom Michaelom Kocábom a teplickú skupinu Už jsme doma s úplne novým CD Kry, ktoré nedávno odpremiérovala za polárnym kruhom," pripomenul organizátor.



Okrem Večere s Havranom festival ponúkne aj ďalšie diskusie s Michalom Kaščákom, Michaelom Kocábom, Andrejom Bánom či Jánom Levoslavom Benčíkom.