Zvolenčanom pripomína pamätná tabuľa úlohu banky pri vzniku ČSR

Zvolenská ľudová banka spolufinancovala aktivity pri vzniku republiky.

Zvolen 6. novembra (TASR) - Vo Zvolene na Hviezdoslavovej ulici na budove niekdajšej Zvolenskej ľudovej banky odhalili v pondelok (5. 11.) pamätnú tabuľu. Venovaná je zakladateľom tejto finančnej inštitúcie, ktorá v meste a širšom regióne zohrala dôležitú úlohu po vzniku Československej republiky v roku 1918.



Banka spolufinancovala aktivity pri vzniku republiky. „Bola to prvá slovenská banka so slovenským kapitálom a slovenskou rečou, ktorá po vzniku republiky ekonomicky podporila najmä chudobnejšie vrstvy a poskytla priestor na rozvíjanie slovenského kultúrneho a politického života v meste,“ povedala pri tejto príležitosti riaditeľka Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene Ľubica Miľanová.



Banka bola nielen miestom konaní valných zhromaždení, ale aj redakciou Zvolenských novín písaných v slovenčine. Konali sa tam tiež literárne večierky, slovenské divadelné predstavenia, diskusie, rozhovory redaktorov a podobne.



Banku založil v roku 1902 zvolenský právnik Ján Vesel, ktorý bol veľmi aktívny pri vzniku novej republiky. „Niet významnejšej osobnosti, ktorá by väčším dielom prispela k zachovaniu a koncentrácii slovenského národného života vo Zvolene,“ upozornila Miľanová.



Ján Vesel aj spolu s ďalšími osobnosťami národného života pôsobiacimi vo Zvolene, akými boli Vladimír Fajnor, Ľudovít Medvecký a Viliam Paulíny, bol členom miestnej Slovenskej národnej rady. „Prostredníctvom banky poskytovali financie na chod mesta aj plynulý prechod inštitúcií do nového štátneho zriadenia, udržiavali kontakty s čelnými predstaviteľmi novovznikajúceho štátu,“ vysvetlila riaditeľka múzea.



Po odhalení pamätnej tabule sa účastníci slávnosti presunuli na zvolenské Námestie SNP. Na tomto mieste boli v roku 1920 vysadené lipy slobody venované Tomášovi Garrigue Masarykovi a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Stromy, ktoré môžeme obdivovať dnes, boli zase vysadené pri príležitosti desiateho výročia vzniku ČSR.



Podujatie ukončila diskusia v LDM o udalostiach roka 1918. Na stretnutie prišli potomkovia a rodinní príslušníci Vesela, Fajnora a Paulínyho, ktorí si zaspomínali na osobnosti a s nimi spojené príbehy ich predchodcov.