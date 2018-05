Zvolenská Noc v múzeu prinesie diskusiu o lese

Debatu bude moderovať šéfredaktor časopisu LES & Letokruhy Peter Gogola a hudobný doprovod zabezpečí Základná umelecká škola Nádvorná zo Zvolena.

Zvolen 19. mája (TASR) - Diskusia Les v umení – umenie v lese bude nosným programom večernej Noci múzeí a galérií v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene. Hosťami budú herečka Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Jana Pilzová, a lesník a lesný pedagóg zo štátneho podniku Lesy SR Igor Viszlai. Diskusia odštartuje o 19.30 h v priestoroch LDM na Námestí SNP.



Ako TASR povedala pracovníčka múzea Lucia Čekovská, debatu bude moderovať šéfredaktor časopisu LES & Letokruhy Peter Gogola a hudobný doprovod zabezpečí Základná umelecká škola Nádvorná zo Zvolena. "Vrcholom programu Noci múzeí a galérií bude hudobné vystúpenie Kataríny Málikovej a ansámbla," pripomenula. Od 20.00 do 23.00 h majú návštevníci možnosť zažiť netradičnú prehliadku LDM pri nočnom osvetlení sviec, lampášov a historických svietidiel.



V programe Noci múzeí a galérií v LDM si každý nájde niečo zaujímavé. Popoludňajší program štartuje už o 15.00 h a je venovaný najmä rodinám s deťmi. "V múzeu môžu počas neho stretnúť rôzne štvornohé tvory. Čakajú na nich koníky z Koniarne na Hornej Trebuli s ukážkami hipoterapie, i psíky z Kynologického klubu Technickej univerzity vo Zvolene," priblížila Čekovská. Svojho vlastného rozprávkového tvora si najmenší návštevníci môžu vyrobiť v múzejnej tvorivej dielni a vdýchnuť mu život podobne ako bábkoherečka svojim bábkam počas Minikurzu animácie.



O niečo starší návštevníci LDM môžu od 18.00 h vstúpiť do knižnice Ostrolúckych, kde sa môžu ponoriť do tajomných príbehov z Údolia ľalií, ktoré predstaví ich autorka, spisovateľka Alexandra Pavelková.



LDM pri príprave podujatia spolupracuje s ďalšími stredoslovenskými inštitúciami - Múzeom SNP, Stredoslovenským múzeom, Stredoslovenskou galériou, Literárnym a hudobným múzeom, Slovenskou národnou galériou - Zvolenský zámok, mestami Banská Bystrica a Zvolen, Klubom historickej techniky pri Rušňovom depe vo Zvolene a ďalšími partnermi.



Vo vstupenke majú návštevníci zaistený vstup do všetkých zapojených múzeí a galérií, jazdu historickým vlakom, ktorý bude v deň podujatia premávať medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, ako aj MHD v oboch mestách v čase od 15.00 do 24.00 h.