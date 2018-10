REZORT ZDRAVOTNÍCTVA:Stavba univerzitnej nemocnice v Martine je reálna

Očakáva sa, že nová univerzitná nemocnica bude patriť medzi špičkové zdravotnícke zariadenia v rámci krajín V4.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice, ktorá by mala sídliť v Martine. Stáť by mala približne 200 miliónov eur. Koncept počíta s tým, že nová univerzitná nemocnica v Martine (nUNM) poskytne pacientom 403 lôžok. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Cieľom je vybudovať nemocnicu s priamym zameraním na pacienta a jeho potreby. Mala by slúžiť aj na vzdelávanie, ale tiež na vedecko-výskumnú činnosť. "Je dôležité, aby nová univerzitná nemocnica spĺňala najnovšie požiadavky aj na vzdelávanie, aby jej súčasťou boli vysokošpecializované pracoviská. Chceme, aby to bola špičková nemocnica, kde by sa poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť na vysokej úrovni a zároveň by bola miestom na kvalitnú výučbu medikov," povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Očakáva sa, že nová univerzitná nemocnica bude patriť medzi špičkové zdravotnícke zariadenia v rámci krajín V4. Moderný medicínsky komplex by sa mal nachádzať v lokalite Veľká hora, v bezprostrednej blízkosti areálu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, výskumného centra BioMed Martin, ako aj plánovanej budovy Biobanky. Rozprestierať by sa mal na ploche 84.000 štvorcových metrov.



Terajšej Univerzitnej nemocnici v Martine podľa ministerstva chýba kompaktný ambulantný trakt. Ambulancie sú roztrúsené po jednotlivých budovách, čo komplikuje presun pacientov aj personálu a znižuje produktivitu práce. Projekt predpokladá, že časť priestorov doterajšej nemocnice sa prebuduje. V nej by mali byť chronické a paliatívne lôžka.



Nová nemocnica v Martine by mala byť dokončená v roku 2022.