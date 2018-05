A. Bašistová: Uvažujem nad tým, či vôbec budem pokračovať v politike

Bašistová sa dostala do parlamentu v roku 2016 vo farbách strany Sieť, 23. marca 2016 bola zvolená do čela sociálneho výboru. Vo funkcii ostala aj po rozpade materského klubu.

Bratislava 13. mája (TASR) - Predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Alena Bašistová (nezaradená) aktuálne prechádza rozhodovacím obdobím, či vôbec bude pokračovať v politike. Priznala to pre TASR s tým, že v parlamente momentálne nevidí stranu, ku ktorej by sa chcela pridať.



Bašistová sa dostala do parlamentu v roku 2016 vo farbách strany #Sieť, 23. marca 2016 bola zvolená do čela sociálneho výboru. Vo funkcii ostala aj po rozpade materského klubu. V parlamentnej praxi pritom nie je štandardné, aby niektorý z výborov viedol nezaradený poslanec. "Ja očakávam, že nastane situácia a deň, keď budem odvolaná, lebo nie vždy hlasujem s koalíciou a podporujem aj opozičné návrhy," uviedla.



Za výhodu toho, že nepatrí pod žiadny klub, označila Bašistová možnosť slobodného rozhodovania. "Nevýhodou je, že za vami nestojí žiadna strana, od ktorej by som mala informácie z rokovania vlády či koalície. Uvedomujem si, že do konca volebného obdobia nie je dlhý čas a budem uvažovať nad tým, či vôbec chcem pokračovať v politickej kariére," konštatovala.



Posledný týždeň sa Bašistová dvakrát objavila na tlačovej konferencii po boku predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Riešili spolu problematiku ťažko zdravotne postihnutých osôb. Podľa Bašistovej išlo o čisto odborný problém. "Rezort sociálnych vecí patrí Smeru-SD, musím teda s nimi komunikovať," dodala.