Danko:Armáda je v žalostnom stave, máme historickú šancu ju prezbrojiť

V súvislosti s nákupom transportérov pre armádu Andrej Danko zdôraznil, že sa ešte nič nekúpilo.

Bratislava 9. februára (TASR) - Armáda je v žalostnom stave, máme historickú šancu ju prezbrojiť. Vyhlásil na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR v rozprave k téme modernizácie armády predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Dodal, že Rusov považuje za priateľov, ale nie za partnerov na predaj zbraní. Je však za to, aby Slovensko malo dobré vzťahy tak s Ruskom, ako aj so Spojenými štátmi. V súvislosti s nákupom transportérov pre armádu zdôraznil, že sa ešte nič nekúpilo.



Vo svojom vystúpení sa obracal na médiá, ktoré podľa jeho slov v súvislosti s ním a s armádou nepíšu pravdu. Odmietol rokovania s lobistami a tiež, že by riadil tendre. "Nestarám sa o tieto veci," uviedol. V obrane chce podľa vlastných slov, "aby sa naši vojaci nehanbili". Poukázal na snahu zachrániť pracovné miesta v oblasti zbrojárskeho priemyslu. "Ak sa premešká pri tomto prezbrojovaní šanca zaangažovať 100-percentnú štátnu spoločnosť, tak bude o 4000 ľudí viac na ulici," zdôraznil.







Dodal, že slovenská armáda doteraz nemala dlhodobý plán prezbrojenia. Ocenil, že ho minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predložil vláde. Uviedol tiež, že SNS si ctí koaličnú zmluvu, je za proatlantickú orientáciu Slovenska a NATO má mať obranný a nie útočný charakter. Nemyslí si však, že Slovensko musí automaticky kupovať napríklad niečo nemecké. Odmieta zároveň, že by sa už niečo kúpilo a minuli sa peniaze. "Nikto nič nekúpil. V tejto veci mám čisté svedomie," povedal.



Danko vyzýval poslancov na vecnú a odbornú diskusiu k téme. Na odbornú debatu podľa neho nestačia informácie z googlu či facebooku. Veľkú časť svojho vystúpenia venoval kritike médií a opozície. Hovoril o rokovacom poriadku parlamentu, emóciách, prešiel k pracovnej ceste v Arménsku aj ku kauze čítania listov poslancov. Opozícii odkazoval, že keď sa bude stále len hádať, nebude schopná spolu vládnuť. Vyjadril sa aj k jeho koalícii, ktorá podľa Danka má ešte vždy dôveru.



"Hovorili ste, že nemáme hľadať informácie na googli a facebooku. Preto som rád, že sa koná táto schôdza," reagoval nezaradený poslanec Richard Vašečka. Dodal, že hoci je dlhodobý plán rozvoja armády na internete, úlohou vlády bolo podľa neho, aby bol prerokovaný v parlamente.



Ondrej Dostál z SaS upozornil Danka, že vyzýva na odbornú debatu, ale jeho vystúpenie samotné odborné nebolo. "Vaše vystúpenie boli všeobecné frázy, prázdne floskule, žiadne argumenty," zhodnotil Dostál. Podobný názor mali aj viacerí jeho opoziční kolegovia. "Odborne ste nič nevyvrátili a vzápätí ste osobne zaútočili na celú opozíciu, či parlamentnú alebo mimoparlamentnú," doplnil Gábor Grendel z OĽaNO. Danka opozícia kritizovala aj za to, že po svojom vystúpení odišiel a nepočúval reakcie.



"Neodišiel preto, že si vás nechcel vypočuť, ale preto, že tu má návštevu," odovzdal Dankov odkaz poslancov podpredseda parlamentu Béla Bugár. "Neutekal som," dodal neskôr Danko.



Predsedu si zastali jeho spolustraníci. Štefan Zelník z SNS ocenil Dankove slová o tom, že pre Slovensko je dôležitá spolupráca tak s Ruskom, ako aj s USA, ako aj to, že NATO má mať obranný a nie útočný charakter. Viacerí poslanci SNS zdôraznili, že sa ešte nič nekúpilo. "Len testujeme vyvinuté vozidlo a ak budú skúšky úspešné, môžeme sa rozhodnúť pre jeho kúpu," povedal Jaroslav Paška z SNS. "Stále sme vo fáze vývoja," opakoval Radovan Baláž (SNS).