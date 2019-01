A. Danko bude čeliť ďalšiemu odvolávaniu pre kauzu rigoróznej práce

Na takomto rokovaní však musí byť schválený program, teda musí zaň kladne zahlasovať s opozíciou aspoň časť koalície.

Bratislava 24. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) bude opäť na pôde parlamentu čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Podobne ako vlani v novembri opozícia na čele s SaS vyzbierala potrebné podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce Danka odvolať za to, že opísal väčšinu svojej rigoróznej práce a neprávom tak získal titul JUDr. Podpisy odovzdajú v piatok (25.1.), schôdza sa potom musí začať do siedmich dní.



Na takomto rokovaní však musí byť schválený program, teda musí zaň kladne zahlasovať s opozíciou aspoň časť koalície. V opačnom prípade sa mimoriadna schôdza neuskutoční.



Účelová komisia Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorená na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov". Vyhlásenie prečítal predseda komisie Vladimír Janiš. V novembri Danko odvolávanie ustál. To sa odohralo ešte pred spomínanou správou komisie.