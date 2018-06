Danko: ČR preberie niektoré inštitúty slovenského rokovacieho poriadku

Predseda NRSR vyzdvihol taktiež model zmien svojho českého kolegu Vondráčka, ktorý podľa neho prinesie to, čo chýba v komunikácii národných parlamentov s EP

Bratislava 14. júna (TASR) - V niektorých inštitútoch bude česká Poslanecká snemovňa preberať slovenský rokovací poriadok. Obe krajiny sa budú zároveň snažiť zblížiť svoje rokovacie poriadky s Európskym parlamentom. Povedal to šéf Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po štvrtkovom rokovaní s predsedom českej Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom na pôde Bratislavského hradu.



"Dohodli sme sa na tom, že v rámci zmeny rokovacích poriadkov, pretože aj ČR čaká zmena rokovacieho poriadku, sa budeme snažiť zaviesť určité inštitúty, ktoré budú zbližovať legislatívu Európskeho parlamentu ako takú s národnými parlamentmi," spresnil Danko.



Vyzdvihol taktiež model zmien svojho českého kolegu Vondráčka, ktorý podľa neho prinesie to, čo chýba v komunikácii národných parlamentov s EP, teda "lepšiu výmenu informácií a pripravenosť na novú legislatívu".



Pripomenul, že Slovensko má za sebou zmenu rokovacieho poriadku, ktorá bola kritizovaná, avšak dodal, že túto zmenu už mohol použiť pri ochrane prezidenta Andreja Kisku, a preto je presvedčený, že na ňu "môžeme byť hrdí".



Zdôraznil tiež, že "niektoré inštitúty" zmeneného slovenského rokovacieho poriadku bude preberať i ČR.



V tejto súvislosti Vondráček vyzdvihol dôležitosť toho, že Slovensko a Česko sa môžu navzájom inšpirovať. "Tak, ako sú politici vnímaní v spoločnosti, to začína u nás v parlamente," upozornil. Zdôraznil, že v tejto oblasti je veľmi potrebný rešpekt.



V súvislosti s nadchádzajúcim predsedníctvom SR vo Vyšehradskej štvorke (V4) sa obaja partneri zhodli, že budú pracovať na tom, aby V4 bola "viac počutá" v Európe. Danko tiež pripomenul stretnutia V4+pobaltské krajiny, V4+Benelux, V4+Francúzsko a Nemecko, ktoré sa obom krajinám spoločne podarilo dohodnúť.