A. Danko: EÚ si vážim, ale potrebuje reformu

Bratislava 20. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) chce naďalej budovať dobré vzťahy so všetkými štátmi rovnako. Trvá na tom, že jeho zahraničnopolitická orientácia je proeurópska a v súlade s oficiálnym smerovaním SR. Chce prispieť k zlepšeniu jej postavenia v Európskej únii (EÚ), ktorú pokladá za úspešný projekt. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.



„Som presvedčený o tom, že EÚ je úspešný projekt, a nikdy som naše členstvo nespochybňoval. Zároveň sa ale snažím rozvíjať dobré vzťahy na všetky svetové strany, tak na východ, ako aj na západ. Mám dobrých priateľov tak v Rusku, rovnako aj v Luxembursku či Berlíne,” tvrdí Danko. Rozdeľovanie orientácie politikov na Slovensku na prozápadnú a provýchodnú považuje za nešťastné a najdôležitejšia preňho je orientácia proslovenská.



Predseda NR SR pripomenul, že vo funkcii absolvoval 42 zahraničných oficiálnych ciest a s príhovorom vystúpil na pôde troch parlamentov, ako aj na nedávnom stretnutí predsedov parlamentov EÚ vo Viedni. Vyzdvihol pritom osobnú audienciu u pápeža Františka, českého prezidenta Miloša Zemana, cestu do Berlína, Luxemburska, rokovanie so svojím francúzskym náprotivkom v Paríži či s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Vyváženými zahraničnými cestami a dobrými vzťahmi so zahraničnými predstaviteľmi sa Danko podľa svojich slov snaží zlepšiť postavenie Slovenska v rámci EÚ, ktorú považuje za úspešný projekt. „Vždy jasne deklarujem, že EÚ je to najlepšie riešenie pre SR. To, že hovorím o potrebe reformy EÚ, neznamená, že ju spochybňujem,” zdôraznil predseda NR SR s tým, že Únia by mala čo najskôr zabezpečiť ochranu svojich občanov v digitálnom priestore. „Zároveň však nie som spokojný ani s odtrhnutosťou niektorých europoslancov od problémov, ktoré trápia bežných občanov,” uzavrel.