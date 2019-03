A. Danko: Koaličný partner musí bezodkladne navrhnúť ministra financií

Národniari tvrdia, že dlhodobo kritizujú to, že politická strana Smer-SD mediálne komunikuje veci, ktoré nie sú koalične dohodnuté.

Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) vyzýva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby čo najskôr navrhol v mene Smeru-SD nového ministra financií a aby súčasný minister Peter Kažimír (Smer-SD) zaujal post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). "Politická dohoda znela, že Peter Kažimír sa nebude priamo zúčastňovať na zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 2020. SNS to vníma ako porušenie koaličnej dohody," vyhlásil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko (SNS). TASR o tom informovala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS.



"Ak by sme vedeli, čo sa bude diať, nemohli by sme súhlasiť s predčasnou voľbou guvernéra NBS," poznamenal Danko.



SNS pripomenula, že pri zostavovaní vlády bolo dohodnuté, že ak sa štátu bude dariť, budú znižované dane. "SNS sa už podarilo znížiť DPH na ubytovacie služby na desať percent, zvýšiť paušálne výdavky pre živnostníkov, zrušiť daňové licencie, zabezpečiť vyplácanie odmeny pre zamestnancov formou 13., 14. platu, oslobodeného do výšky 500 eur od odvodov a daní. Dohoda však bola, že každý rok dôjde k zníženiu dane z príjmov o jedno percento, k čomu zatiaľ nedošlo," upozornil Danko.



Národniari tvrdia, že dlhodobo kritizujú to, že politická strana Smer-SD mediálne komunikuje veci, ktoré nie sú koalične dohodnuté. Za posledné príklady uviedli napríklad zastropovanie veku odchodu do dôchodku či nárast minimálnej mzdy na 600 eur.



"Keďže koaličný partner naďalej prichádza s takýmto spôsobom komunikácie, v SNS sme sa rozhodli pristúpiť k priamym návrhom zákonov do parlamentu. Už v stredu (6. 3.) podáme návrh zákona na zníženie daní z príjmu právnických osôb na 15 percent, na zníženie DPH na potraviny na desať percent, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov či zníženie DPH pre printové médiá," poznamenal Danko. Zároveň verí, že na nadchádzajúcej Koaličnej rade sa tieto nedorozumenia vysvetlia.



"A dokážeme aj naďalej spoločne pracovať tak, aby každý z nás vedel osloviť svojho voliča a naplnil svoj program. Napriek uvedenému SNS bude trvať na predmetných návrhoch zákonov tak, ako budú podané, so všetkými dôsledkami, pričom je pripravená podporiť obdobné návrhy koaličných partnerov," uzavrel Danko.