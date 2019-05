A. Danko: M. R. Štefánik je otcom česko-slovenskej štátnosti

Predseda parlamentu povedal, že obdivuje Štefánikovu cieľavedomosť, odvahu a odhodlanie biť sa za správnu vec aj napriek veľkým prekážkam.

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) - Milana Rastislava Štefánika, otca česko-slovenskej štátnosti, by mrzela spoločenská klíma, ktorá panuje na Slovensku. "Sme natoľko sebeckí, že zabúdame na odkazy našich velikánov," vyhlásil na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Pripomenul, že pri príležitosti tragického úmrtia je dôležité pochopiť a napĺňať Štefánikov odkaz.



Predseda parlamentu poznamenal, že nepozná inú osobnosť, po ktorej by bolo pomenovaných toľko ulíc a námestí. "Jeho meno Štefánika hrdo nesie aj Akadémia ozbrojených síl a medzinárodné letisko v Bratislave. Na prvý pohľad by sa zdalo, že o ňom vieme už všetko. Nie je to pravda. Ešte mnohé treba objaviť a doplniť mozaiku jeho života," povedal. Pripomenul, že generál Štefánik bol zároveň aj veľkým vlastencom.



Štefánik bol podľa Danka aj významný európsky diplomat a politik začiatku 20. storočia. "Jeho činy sú inšpirujúce aj pre súčasné generácie Slovákov. Milan Rastislav ma oslovuje pre svoju lásku k vlasti, ktorú dokázal naplniť veľkými činmi," doplnil Danko s tým, že obdivuje aj jeho cieľavedomosť, odvahu a odhodlanie biť sa za správnu vec aj napriek veľkým prekážkam.



Podľa predsedu parlamentu Štefánik nepracoval pre národ pre slávu a uznanie. "Žil prácou a svoje zdravie a nakoniec aj svoj život obetoval službe pre svoj ľud," povedal Danko. Ako doplnil, Štefánik je otcom česko-slovenskej štátnosti, z ktorej neskôr prirodzeným vývojom vznikla samostatná SR.



Danko počas svojho prejavu vyzval ľudí, aby navrátili do nášho spolužitia slušnosť a vzájomnú úctu. "Zlo, proti ktorému treba bojovať, je strach a hlúposť. Slovensko je nádherné a žijú v ňom šikovní a dobrosrdeční ľudia. Uchráňme ho pred stratou identity. Nepodporujme v našom národe prehnaný individualizmus a sebeckosť. Nepodliehajme závisti a chorobnej chamtivosti," dodal predseda parlamentu s tým, že nie je čas na hádky a vzájomnú nevraživosť.