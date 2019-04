A. Danko: Mať ministerstvo pre šport a cestovný ruch bude nutnosťou

Tento rok podľa Danka podporili nový potenciál turizmu na Slovensku rekreačné poukazy a nižšia DPH na ubytovacie služby.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Mať do budúcna Ministerstvo pre šport a cestovný ruch SR, ktoré bude túto poddimenzovanú oblasť koordinovať, je nevyhnutnosťou podľa predsedu koaličnej SNS a šéfa parlamentu Andreja Danka. Médiá o tom vo štvrtok informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



Tento rok podľa Danka podporili nový potenciál turizmu na Slovensku rekreačné poukazy a nižšia DPH na ubytovacie služby. "Prvým krokom bolo zriadenie štátneho tajomníka pre šport a následne sa budem snažiť zriadiť ďalšieho aj pre cestovný ruch, aby to mala nová vláda kompetenčne a rozpočtovo podchytené," povedal.



Danko pripomenul, že opatrením z dielne SNS klesla DPH na ubytovacie zariadenia na 10%. "Musíme hovoriť aj o nižších DPH na potraviny, ale i na gastronomické služby. Dokonca môžeme deliť DPH aj na vodu a jedlo, ako to majú Rakúšania," uviedol. „Napríklad nemáme ani jasnú definíciu, ako propagujeme Slovensko rezortom zahraničných vecí,“ doplnil predseda SNS s tým, že podnikatelia v oblasti cestovného ruchu musia mať garanciu rozvoja.