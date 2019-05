A. Danko: Musíme urobiť všetko pre vzorové vzťahy Slovákov a Maďarov

Novela bola prijatá len preto, aby nemali hokejisti zohyzdený znak na dresoch, vysvetlil A. Danko.

Bratislava 5. mája (TASR) – Musíme robiť všetko preto, aby mali Slováci a Maďari vzorové vzťahy. V nedeľu to počas brífingu po stretnutí s demonštrantmi, ktorí žiadajú nápravu v zákone o štátnych symboloch, ktorý vetoval prezident SR Andrej Kiska, uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).



"Dnes žijeme v dobe v EÚ, keď Maďari aj Slováci musia držať pokope. Ak Maďari rešpektujú naše štátne hranice, našu milovanú SR, tak nemôžeme mať problémy so žiadnou národnostnou menšinou. A to sa týka Maďarov, Čechov, Poliakov, Rómov. Každý, kto ctí SR a tvorí jej hodnotu, si zaslúži úctu," povedal Danko. Poukázal tiež na to, že musíme robiť všetko preto, aby mali oba národy medzi sebou vzorové vzťahy.



Danko poznamenal, že od roku 1993 platí zákon, ktorý hovorí o hraní štátnej hymny počas štátnych sviatkov. "Táto novela, ktorá bola prijatá, nehovorí o zákaze hrania štátnej hymny akéhokoľvek štátu," povedal Danko s tým, že novela zákona hovorí len o doplnení toho, že počas štátnych sviatkov sa nemá hrať a spievať hymna iného štátu bez prítomnosti štátnej delegácie.



Danko hovoril aj o koaličnej dohode. "Koalícia bude akceptovať, ak Most-Híd nebude hlasovať za zákon. Nebudem to považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Novela bola prijatá len preto, aby nemali hokejisti zohyzdený znak na dresoch," vysvetlil.



Danko potvrdil, že organizátorov demonštrácie požiadal o písomné pripomienky k zákonu. "S pánom Dankom sme si vysvetlili, čo chceme. Do zajtra (6. 5.) mu máme poslať požiadavky. On si to preberie s Koaličnou radou," povedal po stretnutí jeden z organizátorov demonštrácie Béla Halász.



Prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona o štátnych symboloch a vrátil ju NR SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol". A tiež sa upravila otázka štátnej hymny.