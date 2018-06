A. Danko v Maďarsku vyzdvihol otázku kybernetickej bezpečnosti

Zdôraznil nutnosť riešenia otázky diskusných fór a straty anonymity.

Budapešť/Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenská iniciatíva riešenia otázky kybernetickej bezpečnosti zarezonovala na neformálnom stretnutí predsedov parlamentov V4, ktoré sa konalo v piatok v maďarskom Balatonfürede za účasti predsedu Národnej rady Rakúska Wolfganga Sobotku. Potvrdil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko, podľa ktorého V4 počas slovenského nadchádzajúceho ročného predsedníctva v tomto zoskupení bude lídrom v tejto oblasti s cieľom zamedziť extrémizmu.



"Pán Sobotka, ktorého krajina bude predsedať Rade EÚ, sám uznal, že kybernetická bezpečnosť, rovnaký prístup k internetovým médiám a k médiám, ktoré dnes kontrolujeme, je veľmi vážnou témou," povedal Danko.



Pripomenul tiež dôležitosť otázky zdaňovania nadnárodných koncernov podnikajúcich v oblasti internetu. Podotkol, že vývoj a trendy v jednotlivých spoločnostiach smerujú k tomu, že niektorí ľudia si "mýlia slobodu prejavu s možnosťou v demokracii robiť všetko".



Európska únia podľa jeho slov bude v najbližšom období pripravovať pravidlá pre médiá podnikajúce v internetovej oblasti, v čom chce V4 vystupovať iniciatívne.



Zdôraznil nutnosť riešenia otázky diskusných fór a straty anonymity. "Prieskumy potvrdzujú, že treba niečo urobiť s prejavmi extrémizmu, aj s fake news (falošnými správami), pretože potom šialenci, akými sú ĽSNS, sa dostanú k moci. Vyzývam relevantné médiá, aby podporili tieto aktivity, ktoré budú v najbližšom období v oblasti legislatívy, pretože pomôžu všetkým vám, ktorí vykonávate poctivo spravodajskú činnosť, vo vzťahu k tým, ktorí šíria absolútne vymyslené, nebojím sa povedať, až bludy v internetovom priestore," povedal predseda slovenského parlamentu.



Danko v tejto súvislosti vyjadril opakovane vďaku za podporu poslancom izraelského Knesetu, ktorí sa vo štvrtok zúčastnili v Bratislave na seminári o nenávisti na webe. "Budeme lídrom v tejto oblasti a určite aj informácie z Izraela nám veľmi pomôžu, preto sa chystám prvý júlový týždeň navštíviť Kneset a Izrael, aby sme v tejto oblasti kybernetickej bezpečnosti boli vzorom pre okolité štáty," dodal.



Na parlamentnej úrovni sa V4 počas slovenského predsedníctva bude stretávať aj na rozšírených rokovaniach krajín V4 s Nemeckom a Francúzskom, ktoré by sa mali konať pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny 15. novembra 2018, s národnými parlamentmi Belgicka, Holandska a Luxemburska vrátane parlamentného zhromaždenia Beneluxu, s národnými parlamentmi Litvy, Lotyšska, Estónska vrátane Baltského parlamentného zhromaždenia, informoval Danko.



Spolu s ďalšími účastníkmi neformálnej schôdzky - predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom, predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radkom Vondráčkom, predsedom poľského Senátu Stanislawom Karczewským a podpredsedníčkou poľského Sejmu Beatou Mazurekovou diskutovali aj o témach migrácie či o budúcom rozpočte Európskej únie.



Podľa Vondráčka veľkou témou rozhovorov bola otázka ďalšieho rozpočtu EÚ, spôsob čerpania z fondov, ich viazanie k politickým podmienkam či dodržiavanie právneho štátu. Zdôraznil, že pre Česko je dôležité, aby sa pri rozpočte zohľadňovali špecifiká jednotlivých krajín. "Národné štáty by mali nejakým spôsobom ovplyvňovať flexibilitu v čerpaní európskych prostriedkov," povedal predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, podľa ktorého treba znížiť byrokraciu v čerpaní fondov a upraviť zo strany Európskej komisie metodiku následných kontrol čerpania týchto fondov.



"Napriek všetkým pokusom o dosiahnutie rozkolu vo V4 dokázali krajiny štvorky spolupracovať v diskusiách o migrácii, ale aj pri predkladaní návrhov riešenia a odvrátení nebezpečenstiev, ktoré hrozili zlým riešením. Zdá sa, že táto forma vytrvalosti sa vyplatila," povedal Kövér. Maďarský predseda ocenil vzájomnú spoluprácu a solidaritu Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. "Bez nej by sa Európa dostala do nepriaznivej situácie, z ktorej by bol veľmi ťažký návrat," uzavrel.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach