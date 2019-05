A. Danko odcestoval do Ruska, zúčastní sa na vojenskej prehliadke

Témou rokovaní v Rusku bude medziparlamentná spolupráca a pripravovaná podnikateľská misia.

Bratislava/Moskva 8. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v stredu ráno odcestoval do Moskvy, kde sa stretne s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a vo štvrtok absolvuje slávnostnú vojenskú prehliadku pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny.



Témou rokovaní v Rusku bude podľa Dankovho hovorcu Tomáša Kostelníka medziparlamentná spolupráca a pripravovaná podnikateľská misia. Na nej by sa mala podľa predbežných plánov zúčastniť približne desiatka slovenských podnikateľov, ktorých šéf parlamentu plánuje vziať na rokovanie s ruským ministerstvom financií a následne do vybranej priemyselnej oblasti v Rusku na prelome júna a júla.