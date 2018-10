A. Danko odcestoval do Turecka na eurázijský parlamentný summit

Danko počas trojdňovej cesty absolvuje aj viacero bilaterálnych rokovaní, medzi najvýznamnejšie bude patriť pondelkové stretnutie s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom.

Bratislava 7. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) odcestoval v nedeľu do Turecka na eurázijský parlamentný summit, ktorého ústrednými témami budú ekonomická spolupráca, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj v Európe a Ázii.



Tretí výročný summit predsedov parlamentov eurázijských krajín, ktorý sa tentoraz koná v tureckej Antalyi, si kladie za úlohu vytvoriť priestor na diskusiu o aktuálnych globálnych výzvach, obchode, migrácii či kybernetickej bezpečnosti. Účasť na podujatí, ktoré hostí predseda tureckého parlamentu Binali Yildirim, potvrdili zástupcovia ďalších 38 parlamentov. Z krajín EÚ však na summit cestujú len traja predsedovia národných parlamentov.



"Na tomto summite sa zúčastňujem hoc ako jeden z mála európskych predsedov parlamentov, no inú cestu ako spoluprácu a vzájomný dialóg nevidím," povedal pred cestou Danko.



Predchádzajúce stretnutia predsedov parlamentov európskych a ázijských krajín sa konali v Moskve a Soule.



"Je mi ľúto, že vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom sú stále napäté, pretože tento summit sa mohol v týchto dňoch konať v Bratislave. Sankcie nič neriešia, musíme ich zrušiť," vyhlásil predseda slovenského parlamentu.



Danko počas trojdňovej cesty absolvuje popri diskusiách v troch hlavných paneloch viacero bilaterálnych rokovaní, medzi najvýznamnejšie bude patriť pondelkové stretnutie s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom, ktorého podľa vlastných slov považuje za svojho osobného priateľa.



"Naše národy majú k sebe veľmi blízko – kultúrou či jazykom. Okrem toho je Rusko jedným z najdôležitejších obchodných a investičných partnerov Slovenska mimo EÚ. Energetika, obchod, investície, cestovný ruch a spoločné projekty s regiónmi Ruskej federácie sú témy, o ktorých budeme rokovať v Turecku na summite predsedov parlamentov eurázijských štátov. Okrem toho máme záujem zlepšiť spoluprácu aj na úrovni výborov," uviedol Danko. Pripomenul, že s Volodinom sa na oficiálnej úrovni stretol už trikrát a považuje za zadosťučinenie, že "do Moskvy cestujú už aj iní lídri európskych parlamentov".



Danko už pred časom avizoval, že do Ruska plánuje uskutočniť aj misiu slovenských podnikateľov.



Eurázijský parlamentný summit v Antalyi sa oficiálne začína v pondelok 8. októbra a potrvá do stredy 10. októbra.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec