A. Danko: Parlament skrátené legislatívne konanie nezneužíva

Bratislava 26. júla (TASR) - Národná rada (NR) SR nezneužíva inštitút skráteného legislatívneho konania. Myslí si to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). V rozhovore pre TASR uviedol, že počet zákonov schválených v zrýchlenom režime je primeraný. Ako príklad spomenul prijatie zákona o politických stranách za zhruba 24 hodín, čo bolo podľa jeho slov akútne.



"Nemyslím si, že je to zneužívanie inštitútu," povedal Danko s tým, že novelu zákona o politických stranách bolo potrebné prijať rýchlo, hoci návrh opozícia kritizovala. "Keby sme to nestihli v júni, tak by počas leta napumpovali toľko peňazí do politických strán, že už by pomohlo Slovensku len plakať a rozhodovali by o štáte bohatí ľudia. Bolo to akútne," zdôraznil.



Na otázku, prečo zákon nepredložili skôr a neprešiel klasickým procesom a medzirezortným pripomienkovým konaním, odpovedal, že to bolo akútne. Poznamenal, že boli identifikované tri či štyri veci ako "zrušenie tretích strán a stanovenie limitov, na ktorých bola absolútna spoločenská zhoda a prešlo to bez problémov". Tvrdí, že s odstupom času nemá problém so samotným zákonom ani opozícia.



Zrýchlený režim môže snemovňa využiť, len ak to navrhne vláda. Poslanci v roku 2019 schválili zatiaľ v zrýchlenom režime šesť právnych úprav. Medzi nimi napríklad zmeny vo financovaní politických strán v rámci novely zákona o volebnej kampani. V skrátenom konaní tiež odobrili novelu zákona o štátnych symboloch z dielne Mosta-Híd, ktorá umožnila ľudom a právnickým osobám na území Slovenska naďalej hrať a spievať hymnu iného štátu. Išlo o úpravu prijatej novely z dielne SNS.



Prerokovanie návrhov zákonov v zrýchlenom režime sa má podľa odborníkov využívať vo výnimočných či nepredvídateľných situáciách. Niektoré úpravy sa podľa politologičky Dariny Malovej dali predvídať, nemuseli sa teda prijímať zrýchlene. Hovorí aj o nekompetentných zásahoch poslancov v schvaľovacom procese. Odborníci nevylučujú, že zneužitie tohto procesu môže byť v budúcnosti napadnuté na Ústavnom súde SR.