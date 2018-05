Danko pozýva štáty Beneluxu, aby V4 pomohli s kontrolnými mechanizmami

Podľa predsedu NR SR je dôležité, aby sa Slovensko nebálo inštitucionalizovať spoluprácu Vyšehradskej štvorky.

Bratislava 7. mája (TASR) - Keď bude Slovensko predsedať Vyšehradskej štvorke (V4), predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) pozve na stretnutie predstaviteľov Belgicka, Holandska a Luxemburska. "Aby sme si od štátov Beneluxu zobrali to najlepšie v oblasti kontrolných mechanizmov," povedal pre TASR Danko po pracovnej návšteve na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR.



"Je nespočetné množstvo vecí, ktoré sa pri čerpaní eurofondov na jednotlivých ministerstvách musia zmeniť. Máme zastarané mechanizmy, systémy kontrol, výbery audítorov. Máme tu firmy, ktoré na týchto veciach parazitujú. Ale s tým musíme bojovať," vyhlásil.



Podľa Danka je dôležité, aby sa Slovensko nebálo inštitucionalizovať spoluprácu Vyšehradskej štvorky. "My sme totiž vo V4 naučení sa tak trochu báť. Téma migrácie nás dostala do pozície mladších bratov, ktorí majú iní názor," myslí si. Slovensko prevezme predsedníctvo vo V4 v júli tohto roka.