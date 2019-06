A: Danko: Prezidentka pri A. Lukašenkovi urobila zbytočný krok

Predseda parlamentu je tiež presvedčený, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nehovorí pravdu, ak tvrdí, že o pozvaní Lukašenka nevedel.

Bratislava 30. júna (TASR) - Prezidentská kancelária urobila podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) zbytočný krok, keď bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi vyslala signál, že Dankovo pozvanie na oslavy SNP nešlo z prezidentskej úrovne. Predseda parlamentu to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Došlo k spleteniu pozvania na oficiálnu návštevu a na oslavy. Ja si stojím za tým, že Bielorusi patria na tieto oslavy v najvyššom zastúpení. Cez prezidentskú kanceláriu som pozýval partnerov z parlamentu, keď prezidentka (Zuzana Čaputová - pozn. TASR) začala selektovať hostí podľa svojho politického postoja, išiel som ju poprosiť, aby sa to nerobilo," vyjadril sa k situácii Danko.



Predseda parlamentu je tiež presvedčený, že minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) nehovorí pravdu, ak tvrdí, že o pozvaní Lukašenka nevedel. Podľa Danka totiž o pozvaní vedel slovenský veľvyslanec v Bielorusku, ktorý o tom Lajčáka mohol informovať.



V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov Danko povedal, že "SNS vždy volila a vždy voliť bude". Trvá preto na tom, aby septembrová voľba bola verejná. "Nech si občania hodnotia, kto čo porušil, ja mám čisté svedomie," vyhlásil. Na prezidentkinom mieste by zvážil vymenovanie sudcov po skupinách.



Predseda parlamentu tiež trvá na tom, že ak opozičná novela zákona o štátnom jazyku prejde tretím čítaním, SNS odíde z koalície. Bude však apelovať na koaličných partnerov, aby spoločne dovládli so cťou.