A. Danko sa v júni chystá na ďalšiu návštevu Ruska

Andrej Danko odmieta, ak ho vykresľujú ako niekoho, kto sa stretáva s niekým, kto je trestne stíhaný.

Bratislava 10. marca (TASR) - Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) sa chystá v júni na ďalšiu návštevu Ruskej federácie. Avizoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike s tým, že plánuje zobrať aj slovenských podnikateľov.



Na margo svojich stretnutí s predsedom ruskej Štátnej dumy Vjačeslavom Volodinom poukázal na to, že pri návšteve Ruska sa s ním stretne takmer každý politik a pokiaľ ide o predsedov parlamentov, tak každý. Volodin je na sankčnom zozname Európskej únie.



Danko odmieta, ak ho vykresľujú ako niekoho, kto sa stretáva s niekým, kto je trestne stíhaný. "Nie je to pravda, pán Volodin je vážený politik," vyhlásil. Rusko považuje za dôležitého obchodného partnera.



Podľa Danka sa ľudia predháňajú, aby mohli v Rusku investovať a stretnúť sa s tými najvplyvnejšími ľuďmi. "Slovensko sa so slovenskými výrobkami nepresadí v USA, Slovensko sa presadí len na ruskom trhu," zhrnul s dôvetkom, že slovenské výrobky sa nedostanú do francúzskych ani rakúskych obchodov.