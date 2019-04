A. Danko: Slovenskí hokejisti musia hrať so štátnym znakom na hrudi

V tejto súvislosti zdôrazňuje, že štátny znak nie sú tri hokejky.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Predseda SNS Andrej Danko stále nie je stotožnený s aktivitou Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zmenou reprezentačných dresov slovenských hokejistov. "Ak niekto reprezentuje Slovenskú republiku, ak niekto od Slovenskej republiky poberá nemalé dotácie, tak by sa im mal na hrudi týčiť slovenský štátny znak. A nie nejaká deformovaná napodobenina,” vyhlásil.



V tejto súvislosti zdôrazňuje, že štátny znak nie sú tri hokejky. "Máme radi šport a s napätím sledujeme hokejové zápasy. Aj najbližšie majstrovstvá budem s našimi prežívať, ale štát je štát,“ uviedol predseda SNS.



Danko sa v súvislosti s témou súvisiacou s novelou zákona o štátnych symboloch opätovne ohradil voči nesprávnej interpretácii a zavádzajúcej medializácii zákona o štátnych symboloch, ktorá eskaluje napätie medzi národnostnými menšinami. Uistil, že novela nie je nasmerovaná proti futbalovým fanúšikom maďarskej národnosti a zdôraznil, že novela zákona nezakazuje hrať a spievať hymnu iného štátu. „My hovoríme, že v pamätné dni, výročia a štátne sviatky sa má spievať výlučne štátna hymna, a za prítomnosti delegácie iného štátu sa môže spievať aj hymna daného štátu,” vysvetlil šéf národniarov. Prisľúbil, že SNS je ochotná jasne špecifikovať v tomto zmysle znenie zákona.



Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmy "znamenie štátneho znaku" či "národný symbol". Tiež sa upravila otázka štátnej hymny. Právna norma podľa jej kritikov zakazuje prehranie a spievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.



Prezident Andrej Kiska novelu zákona vetoval a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. O vrátenie zákona okrem iných požiadali aj sám predseda SNS, rovnako i líder Mosta-Híd Béla Bugár.