A. Danko: SNS má záujem, aby prezidentská kampaň bola transparentná

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) má záujem, aby prezidentská kampaň bola transparentná. Uviedol pre TASR predseda SNS Andrej Danko, podľa ktorého je návrh Smeru-SD, aby sa prezidentskí kandidáti počas kampane museli vzdať daňového tajomstva, na diskusiu.



Podľa Danka je zarážajúce, že už dnes visia bilbordy, ktorých financovanie je otázne. "Ideálne by bolo, keby každé jedno euro prešlo verejnou kontrolou a každý zdroj financií bol verejnosti známy," poznamenal predseda SNS a Národnej rady SR.



Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri.



Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce. "Chceme zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti niečo také mohlo opakovať. Je nemožné, aby na čele štátu stál daňový podvodník. My tu predkladáme informácie, ktoré potvrdzujú, že Kiska si chcel pätinu kampane preplatiť zo štátnych peňazí cez vratku DPH," odkázal.