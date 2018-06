A. Danko: Srbsko by malo byť medzi prvými krajinami, ktoré rozšíria EÚ

A. Danko uviedol, že Slovensko je pre Srbsko veľkým prínosom z hľadiska európskej legislatívy a skúseností, ktoré má.

Belehrad/Bratislava 6. júna (TASR) - Srbsko by malo byť jednou z prvých krajín, ktoré prijme Európska únia v rámci svojho rozširovania. Myslí si to predseda Národnej rady SR Andrej Danko, ktorý pricestoval v stredu do Srbska na dvojdňovú oficiálnu návštevu.



"V rámci Európskej únie sa rozprávame o tom, o ktoré štáty sa rozšíri Únia. A ja by som bol rád, keby jeden z tých prvých štátov bolo Srbsko," povedal Danko novinárom po rokovaní so srbskou premiérkou Annou Brnabičovou.



Poukázal, že Srbsko zachovalo status slovenskej národnostnej menšiny a slovenčina je tu používaná aj v úradnom styku. "Dali úctu našim predkom," poznamenal Danko.



So srbskou premiérkou hovorili najmä o novej legislatíve, ktorú vláda iniciuje vo vzťahu k národnostným menšinám. "Tiež o nových prvkoch vzťahu Srbsko-Slovensko a aj o potrebe riešenia niektorých problémov, ktoré sa vyskytujú pri práci Srbov na Slovensku," priblížil šéf parlamentu.



Cieľom návštevy Srbska je podľa Danka naštartovať väčšiu výmenu informácií v oblasti legislatívy. Dodal, že Slovensko je pre Srbsko veľkým prínosom z hľadiska európskej legislatívy a skúseností, ktoré má.



Danka čakajú vo štvrtok ďalšie stretnutia, ako aj prejav v srbskom parlamente. Prijme ho srbský prezident Aleksandar Vučič a rokovať bude aj s predsedníčkou parlamentu Majou Gojkovičovou. Pozrie si tiež výstavu 100 rokov spoločnej štátnosti ČSR a stretne sa so slovenskou menšinou žijúcou v Srbsku.



Oficiálna návšteva predsedu slovenského parlamentu Danka je v poradí jeho druhou návštevou Srbskej republiky po minuloročnej júnovej účasti na inaugurácii srbského prezidenta Vučiča.



Osobitná spravodajkyňa TASR Viera Kulichová