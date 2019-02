JE ROZHODNUTÉ: Eurovoľby sa uskutočnia 25. MÁJA

Právo voliť do europarlamentu na území SR majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

Bratislava 4. februára (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája. Termín volieb stanovil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS). Na území SR sa bude voliť do europarlamentu 14 poslancov. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Politické strany môžu do 24. februára podať kandidačné listiny s návrhmi kandidátov na poslancov europarlamentu, ktorých právoplatnosť následne preverí štátna komisia. Politická strana alebo koalícia môže na listine uviesť toľko kandidátov, koľko europoslancov má byť zvolených za Slovensko do Európskeho parlamentu. Volebná kampaň sa začína dnešným dňom.



Právo byť volený za slovenského europoslanca majú občania SR, ale aj občania iného členského štátu, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili vek 21 rokov a majú trvalý pobyt na území Slovenska. Kandidovať v tých istých eurovoľbách je však možné len v rámci jedného členského štátu Únie.



Právo voliť do europarlamentu na území SR majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliť do europarlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Únie.



Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré sa začína dňom prvej schôdze Európskeho parlamentu po uskutočnených voľbách.