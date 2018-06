A. Danko svoj prejav v Moskve s rezortom diplomacie nekonzultoval

Andrej Danko v pondelok v Moskve vystúpil ako jeden z úvodných rečníkov na Medzinárodnom fóre pre rozvoj parlamentarizmu.

Bratislava 4. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) nekonzultoval svoj pondelkový prejav v Moskve s rezortom diplomacie. Pre TASR to potvrdil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Peter Susko.



Danko v pondelok v Moskve vystúpil ako jeden z úvodných rečníkov na Medzinárodnom fóre pre rozvoj parlamentarizmu. V prejave zopakoval svoje vlaňajšie vyhlásenie v ruskej Štátnej dume: "Bez silného Ruska nie je možný svetový mier." Kritizoval tiež hospodárske sankcie voči Rusku, ktoré podľa neho nie sú a nikdy nebudú riešením. Tým je podľa neho len otvorený dialóg, priateľstvo, láska a porozumenie. "Buďme hrdí na svoj štát a urobme všetko pre to, aby sme mali dobré vzťahy aj s Rusmi, Američanmi a Číňanmi," dodal neskôr.



Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) sa v minulosti vyjadril, že nemá dobrý pocit z toho, že najvyšší ústavní činitelia nemajú potrebu prekonzultovať s rezortom diplomacie svoje zahranično-politické vystúpenia. Urobil tak v súvislosti s vystúpením Danka v ruskej Štátnej dume a prejavom prezidenta SR Andreja Kisku v Európskom parlamente 15. novembra 2017. Vtedy sa to podľa jeho slov stalo prvýkrát.