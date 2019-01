A. Danko: Titul som dostal legálne, nech si nikto o mňa neutiera ústa

Na margo svojej rigoróznej práce povedal, že literárnym spôsobom spracoval päť diel.

Bratislava 27. januára (TASR) – Pokiaľ by súd rozhodol, že titul JUDr. používa Andrej Danko nelegálne, šéf SNS a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR by to rešpektoval. Vyhlásil to Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



"Ak nejaký súd rozhodne, že titul používať nemôžem, tak, samozrejme, súdne rozhodnutie budem rešpektovať. Ale nech si nikto o mňa neutiera ústa," skonštatoval Danko. Schôdzu, na ktorej mu chcela opozícia opäť vysloviť nedôveru, však zvolá.



Na margo svojej rigoróznej práce povedal, že literárnym spôsobom spracoval päť diel. Vyjadrenia opozície o tom, že mal pri nej odpisovať, považuje za primitivizmus a podsúvanie. "Ja som bol jeden z prvých, ktorý písal práce. A vtedy neboli žiadne pravidlá," povedal Danko.



Pripustil, že keby mu bol niekto vtedy dal päť kníh a povedal mu, aby ich spracoval, tak to urobí. "Dôležité je, že ste uvádzali autorov. A aj keby bolo celých 72 strán vyskladaných, tak to bolo v súlade so zákonom. Ja som legálne titul dostal, legálne ho používam a na mňa nejaká cigánočka zo SaS si nebude dovoľovať," zdôraznil Danko.