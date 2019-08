A. Danko trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu

Podľa Dankových slov musí mať v kompetencii prezentáciu štátu.

Bratislava/Stará Lesná 7. augusta (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu. Na najbližšej Koaličnej rade predloží návrh koaličným partnerom. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii v tatranskej obci Stará Lesná.



"Sme absolútne presvedčení, že musí vzniknúť v budúcom roku ministerstvo cestovného ruchu a športu," povedal Danko. Nové ministerstvo by malo mať dvoch štátnych tajomníkov, jedného pre každú oblasť. Podľa Dankových slov musí mať v kompetencii prezentáciu štátu. Potrebu vidí aj v definovaní, čo sú domény Slovenska, do čoho treba investovať a aby sa to dalo prepojiť napríklad aj s organizáciou športových podujatí.



"Nemôžeme stagnovať. Je to oblasť ktorá má veľký potenciál," dodal Danko. Keďže takéto ministerstvo chýba, nie je podľa neho ani vytvorený jednotný postup, čo predstavuje problém aj pre podnikateľov.



O vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu už Danko hovoril v súvislosti so zavedením rekreačných poukazov. Mať do budúcna ministerstvo pre šport a cestovný ruch, ktoré bude túto poddimenzovanú oblasť koordinovať, je podľa neho nevyhnutnosť. Označil to za systémový krok do budúcnosti. Argumentuje tým, že tento rok podporili nový potenciál turizmu na Slovensku rekreačné poukazy a nižšia DPH na ubytovacie služby.