A. Danko: V4 chce prispieť k dynamike a potrebným reformám EÚ

Neformálne stretnutie predstaviteľov zákonodarných zborov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa v Košiciach začalo v piatok (12.10.) večer a koná sa v rámci slovenského predsedníctva vo V4.

Košice 13. októbra (TASR) – Vyšehradská štvorka (V4) je podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) rozumný a zmysluplný formát spolupráce, ktorý pomáha Európskej únii a nerozdeľuje ju, západní partneri sa jej preto nemusia obávať. "Je to formát, ktorý chce identifikovať problémy, chce prispieť k dynamike v európskom spoločenstve a k zásadným reformám, ktoré Únia potrebuje," uviedol Danko v sobotu na stretnutí lídrov parlamentov krajín V4 v Košiciach.



Predseda NR SR pripomenul budúcoročné voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré podľa neho budú pre EÚ veľkou skúškou. "Musíme si vytýčiť postupy, ako prehĺbiť spoluprácu národných parlamentov s Európskym parlamentom," povedal s tým, že treba viac komunikovať cez parlamentné zahraničné výbory a byť nápomocný pri reformách, ktoré EÚ musí urobiť. Za najväčší problém súčasnej EÚ označil strach a neriešenie otázky bezpečnosti. "Tak, ako sme to v piatok (12.10.) definovali, bezpečnosť je tým najväčším problémom v EÚ. Ak sa nebudeme baviť o bezpečnosti, bude vznikať strach medzi ľuďmi a strach je nebezpečný pre akékoľvek spoločenstvo. Bezpečnosť sa týka aj oblasti digitálneho priestoru, ochrany dát, ale aj oblasti spoločného postupu voči nadnárodným koncernom, ktoré dáta spracuvávajú a často predávajú," povedal Danko.



Neformálne stretnutie predstaviteľov zákonodarných zborov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sa v Košiciach začalo v piatok (12.10.) večer a koná sa v rámci slovenského predsedníctva vo V4. K témam patrí budúcnosť EÚ, otázky migrácie či regionálna medziparlamentná spolupráca. Súčasťou je aj príprava na stretnutie predsedov parlamentov krajín V4, Nemecka a Francúzska, ktorá sa bude konať 15. novembra v Bratislave.



V Košiciach rokujú okrem Danka šéf poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček, maršálek poľského Sejmu Marek Kuchciński, vicemaršálek poľského senátu Michal Seweryński a podpredseda maďarského parlamentu János Latorcai.