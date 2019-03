A. Danko: Voľba kandidátov na ústavných sudcov bude tajná

Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR.

Bratislava 14. marca (TASR) - Voľba kandidátov na ústavných sudcov v parlamente bude tajná. Povedal to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko v diskusii rádia Expres. Na tajnom hlasovaní od začiatku trvá Smer-SD, keďže tento spôsob považuje za najdemokratickejší. Most-Híd hovorí, že spôsob hlasovania bude závisieť od výsledku koaličných rokovaní. Koalícia sa má zísť na budúci týždeň.



"Strana sa vyjadrila jasne už po druhom kole prvej voľby. Pre ktorý spôsob voľby sa rozhodne, závisí od výsledkov koaličných rokovaní. Ak by sme zaznamenali pokusy o zákulisné hry s poslancami ĽSNS, Most-Híd bude opäť presadzovať voľbu verejnú," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Most-Híd sa bude podľa jej slov snažiť o dohodu na vhodných kandidátoch s koaličnými partnermi, aby parlament po druhej voľbe mohol prezidentovi poslať zoznam zvolených kandidátov.



Voľba kandidátov sa uskutoční na schôdzi NR SR, ktorá sa začne 26. marca. Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa 16. februára skončilo funkčné obdobie. V prvej voľbe parlament nikoho nezvolil, a tak sú na Ústavnom súde aktuálne len štyria sudcovia.



O post ústavného sudcu sa v novej voľbe uchádza 29 kandidátov. Väčšina z nich kandidovala aj v minulej voľbe. Pôvodne sa prihlásilo 30 uchádzačov, ale Eva Fulcová vzala späť súhlas so svojou kandidatúrou.



Kandidátmi sú Pavol Boroň, Martin Javorček, Michal Matulník, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Peter Straka, Anton Dulak, Eva Kováčechová, Katarína Čechová, Rastislav Kaššák, Peter Melicher, Stanislav Irsák, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Štefan Kseňák, Pavol Malich, Radoslav Procházka, Miloš Maďar, Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa, Radovan Hrádek, Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský a Zuzana Pitoňáková.