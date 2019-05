A. Danko vypísal ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Verejné vypočutie uchádzačov by údajne mohlo byť 17. júna a samotná voľba už 19. júna.

Bratislava 23. mája (TASR) - Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na júnovej schôdzi. Kandidátov možno navrhovať do 30. mája do 12.00 h. Rozhodol o tom predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



Voľba sa má uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začne 18. júna. Verejné vypočutie uchádzačov by údajne mohlo byť 17. júna a samotná voľba už 19. júna. O týchto termínoch sa podľa informácií TASR diskutuje, ale nie je o nich rozhodnuté.



Poslanci už volili kandidátov v troch voľbách. Stále ale nezvolili dostatočný počet kandidátov. Na ústavnom súde sa v polovici februára uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal dodať prezidentovi 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vybrať deviatich nových sudcov.



Nateraz poslal parlament Kiskovi spolu 12 kandidátov. Prezident dosiaľ vymenoval troch nových sudcov, a tak je na ústavnom súde aktuálne sedem sudcov z celkového počtu 13. Predsedom je Ivan Fiačan. Prezident avizoval, že ďalších sudcov vymenuje, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava.