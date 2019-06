A. Danko vypísal ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov.

Bratislava 27. júna (TASR) - Ďalšia voľba chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na septembrovej schôdzi. Kandidátov možno navrhovať do 26. augusta do 12.00 h. Rozhodol o tom predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Voľba má byť na schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra.



Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Róbert Madej (Smer-SD) predpokladá, že voľba aj vypočúvanie kandidátov sa uskutočnia v druhom týždni septembrovej schôdze. Argumentuje povinnou 15-dňovou lehotou, keď musia byť informácie o uchádzačoch zverejnené. Madej ocenil, že predseda parlamentu nechal na výber kandidátov dostatočne dlhý čas, a verí, že sa prihlásia aj ďalší noví uchádzači.



Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. V poslednom hlasovaní, ktoré bolo na aktuálnej schôdzi, vybrali iba dvoch. Spolu tak parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.



Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov.



Ústavný súd má v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová povedala, že ústavných sudcov vymenuje, až keď dostane plný počet kandidátov.