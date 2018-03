A. Danko: Vyriešiť políciu len výmenou jej prezidenta je nešťastné

Na margo atmosféry v parlamente Danko poznamenal, že atmosféra je napätá a niektorí poslanci si za svoj spôsob politiky zvolili exhibíciu a zneužívanie rokovacieho poriadku.

Bratislava 25. marca (TASR) - Vyriešiť problematiku Policajného zboru SR len výmenou policajného prezidenta je veľmi nešťastné. Lebo ak sa nebudeme baviť o zmene jeho kompetencií, môžme mať v budúcnosti vo funkcii policajného šéfa človeka, ktorý bude konať svojvoľne. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to upozornil predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko.



"Ak mu dáme absolútnu moc, musíme vedieť, ako ho zastavíme, ak zlyhá. Preto diskusia o Policajnom zbore je veľmi dôležitá, aby sme si nevytvorili ešte viac problémov," podotkol s tým, že o legislatíve, ktorá má priniesť nové pravidlá výberu, menovania, voľby a odvolávania policajného prezidenta, a ktorá je prioritou ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), treba ešte diskutovať. "To, čo sa tu zanedbávalo 25 rokov, sa teraz nedá rýchlo vyriešiť," myslí si. Výsledky práce súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara pritom Danko vníma ako jedny z najlepších.



Podľa lídra opozičného hnutia Sme rodina Borisa Kollára ľudia jasne povedali, že chcú zmenu a postupne stupňovali svoje požiadavky. "Ja rešpektujem ústavu aj parlamentnú demokraciu. Uvedomujem si, že sme teraz na štyri roky v opozícii. Ale situácia je taká kritická, že by politici mali urobiť test a dať to ľuďom do rúk v predčasných voľbách. Vládna garnitúra by nemala mať strach opýtať sa ľudí, čo si myslia. Nech rozdajú karty nanovo," apeloval. Danko predčasné voľby v prípade pádu vlády nevylučuje, SNS však odmieta kabinet aktívne povaliť.



Ako jediné riešenie súčasnej situácie vidí Kollár vo vyčistení politických strán od ich oligarchov v pozadí. "Ak by som bol minister vnútra, nechal by som si pár týždňov na prípravu zákona o Policajnom zbore, ktorý by ho absolútne odpolitizoval. Ja dnes v tomto štáte verím iba generálnemu prokurátorovi, ale v polícii vidím tendenčné kroky. To sú nebezpečné veci. Polícia musí byť nezávislá od politikov," konštatoval.



Na margo atmosféry v parlamente, kde aktuálne nová vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) žiada poslancov o dôveru, Danko poznamenal, že atmosféra je napätá a niektorí poslanci si za svoj spôsob politiky zvolili exhibíciu a zneužívanie rokovacieho poriadku. "Ak tam Igor Matovič (OĽaNO) nie je, priebeh schôdze je dôstojný," povedal.



Danko pritom odmietol, že by sa vyhrážal podpredsedníčke parlamentu Lucii Ďuriš Nicholsonovej (SaS). Keď jej povedal, že dostane, myslel tým napomenutie, nie fyzický útok. "Ohradzujem sa, že by som voči žene, ktorej som umožnil mať v NR SR dieťa, použil takýto slovník," podčiarkol.



Na margo Kollára Danko poznamenal, že ho ešte pred voľbami v lete 2015 navštívil s ponukou finančnej pomoci. "Ja som odpovedal, že SNS financujem sám a odmietol som. Vy ste sa nedostali na kandidátku SNS, a tak ste si založili vlastnú stranu," odkázal.