A. Danko: Vyzývam politikov, aby ich cieľom bolo zachovať trvalý mier

Bratislava 4. apríla (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vyzýva slovenských i európskych politikov k tomu, aby cieľom ich snaženia a práce bolo trvalé zachovanie mieru. Povedal to v stredu pri príležitosti 73. výročia oslobodenia Bratislavy, ktoré si pripomenul položením venca na bratislavskom Slavíne.



Aj dnes zúria vojny a ľudstvo sa podľa Danka nechce poučiť z tragédií. "Preto sa ako národ prirodzene staviame voči všetkým pokusom o to, aby bola narušená krehká rovnováha medzi dobrom a zlom, a to kdekoľvek na tejto planéte. Náš národ okúsil hrôzy vojny a my už nikdy nechceme byť účastníkmi ani svedkami ničivého stretu národov," vyhlásil. Ako tvrdí, Slovensko nechce prispievať k tomu, aby sa obnovila studená vojna a narastalo napätie a nenávisť medzi národmi a ľuďmi.







Slovensko je podľa Danka moderný a demokratický štát, ktorého cieľom je zachovanie mieru. "Chceme byť prirodzeným mostom medzi západom a východom, preto veľmi citlivo vnímame akúkoľvek neprávosť, pretože sme sa sami v dejinách často stali jej obeťami," skonštatoval predseda parlamentu. Za potrebné považuje, aby svetoví lídri viedli otvorený a priateľský dialóg a aby sa posledné napätie medzi veľmocami vyriešilo diplomaticky. Danko podotkol, že bez silného Ruska nie je možný svetový mier. "Slováci boli, sú a budú priateľmi Rusov a národov žijúcich v Ruskej federácii," uviedol.



Zároveň verí, že sa veci okolo plánovaného múzea na bratislavskom Slavíne pohnú ďalej a vznikne tu expozícia venovaná koncu druhej svetovej vojny. "Viem si predstaviť, že v podzemí Slavína, ak dôjde k spevneniu tých oslabených častí, bude múzeum podobné, aké som videl v Petrohrade," povedal Danko.