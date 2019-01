A. Danko: Vzťahy Slovenska a Poľska sú najlepšie v histórii

Slovensko a Poľsko sú si veľmi blízke, veľmi dobre sa nám spolupracuje. A to na viacerých úrovniach. Od obchodu – na Slovensku pôsobí 1500 poľských firiem, až po cestovný ruch, konštatoval Karczewski.

Bratislava 29. januára (TASR) - Vzťahy Slovenska a Poľska sú podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka najlepšie v histórii a vďaka podpísaniu deklarácie o posilnení spolupráce sa ešte zlepšia. Danko to povedal v utorok v rámci návštevy predsedu Senátu Poľskej republiky Stanisława Karczewského.



"Slovensko a Poľsko sú si veľmi blízke, veľmi dobre sa nám spolupracuje. A to na viacerých úrovniach. Od obchodu – na Slovensku pôsobí 1500 poľských firiem, až po cestovný ruch," konštatoval v tejto súvislosti Karczewski. Deklaráciu o posilnenej spolupráci by predstavitelia NR SR, Senátu a Sejmu Poľskej republiky mali podpísať počas najbližších týždňov v poľskom meste Zakopane.



Utorok bol posledným dňom trojdňovej oficiálnej návštevy poľskej delegácie na Slovensku. V pondelok Karczewski s Dankom absolvovali spoločnú lyžovačku, kde hovorili najmä o rekreačných poukazoch. V utorok predseda poľského Senátu prišiel na rokovanie slovenského parlamentu.