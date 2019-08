A. Danko: Zmeny v interrupciách ešte do NRSR neprídu, treba diskusiu

V médiách sa nedávno objavila informácia o tom, že SNS pripravuje konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva a že ju majú prerokovať v koalícii.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zmeny v interrupčnom zákone, ktoré mala pripravovať SNS, nemajú ísť na septembrovú schôdzu Národnej rady SR. Povedal to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Hovorí, že SNS nový zákon nepripravuje, strana sa podieľala na diskusii. Téma nie je podľa neho akútna a vyžaduje si dôslednú a odbornú diskusiu.



"Nemyslí si, že by sme to mali siliť," povedal Danko. Potvrdil diskusie o téme potratov, z ktorej vyplývajú návrhy. "Vedie sa diskusia aj v koalícii," podotkol s tým, že treba zvažovať odbornú stránku. "Táto téma si ešte vyžaduje diskusiu, aby sa pristúpilo ku kompromisu. Nepripravuje sa zákon, ktorý by sa hodil bez konzultácie. V tejto téme nemôžu byť preteky," uviedol Danko, podľa ktorého si aj nenarodený plod zaslúži právnu ochranu.



V médiách sa nedávno objavila informácia o tom, že SNS pripravuje konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva a že ju majú prerokovať v koalícii.



Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Šéf Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že jeho strana nepredloží vlastný návrh zákona týkajúci sa úprav v oblasti interrupcií. Názory opozície v tejto téme sa líšia.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová uviedla, že právna úprava v otázke interrupcií je podľa jej názoru dostatočná. Zlepšiť by sa podľa nej mala oblasť prevencie. Aj podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) je súčasná legislatíva dostačujúca. Dodal tiež, že táto téma by sa nemala iniciatívne otvárať, keďže ide skôr o politickú aktivitu.