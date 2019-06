SaS: Lukašenko je považovaný za diktátora,nemal by byť na oslavách SNP

Liberáli Dankovo pozvanie Lukašenka označili za drzosť.

Bratislava 27. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) pozvaním bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na oslavy SNP zneuctil pamiatku všetkých, ktorí pred 75 rokmi v slovenských horách bojovali za slobodu. Tvrdia to predstavitelia SaS.



"Prezident Lukašenko je považovaný za jediného európskeho diktátora, je absolútne nevhodné, aby prišiel do Banskej Bystrice," skonštatoval predseda SaS Richard Sulík s tým, že samotné pozvanie ruského prezidenta Vladimira Putina vzhľadom na anexiu Krymu je problematické.



Liberáli Dankovo pozvanie Lukašenka označili za drzosť. Tvrdia, že na výročí povstania Slovákov proti nacizmu, "ktoré malo medzinárodný charakter, nemajú diktátori čo hľadať".



Pre premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) budú najdôležitejšími hosťami na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) priami účastníci povstania. Zoznam pozvaných hostí bude konzultovať s prezidentskou kanceláriou aj s NR SR. Skonštatoval, že partnerom Lukašenka je prezidentka Zuzana Čaputová. Jej stanovisko k pozvaniu zo strany šéfa parlamentu považuje za "veľmi jasné". Doplnil, že ide o ich záležitosť.



Danko pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia SNP počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna. Prezidentka vo štvrtok Lukašenkovi oznámila, že pozvanie nie je z prezidentskej úrovne. Verí, že jej oznámenie bude pre Lukašenka jasným signálom. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák poukázal na to, že ak Danko pozval Lukašenka bez vedomia prezidentky, dopustil sa diplomatického prešľapu. Pripomína, že podobné pozvania sa musia robiť z iniciatívy partnera, teda prezident pozýva prezidenta.