Érsek: Nemám na stole abdikáciu štátneho tajomníka V. Stromčeka

Bratislava 21. februára (TASR) - Viktor Stromček je stále štátnym tajomníkom ministerstva dopravy. Šéf rezortu Árpád Érsek (Most-Híd) nemá na stole jeho abdikáciu. Érsek to uviedol po stredajšom zasadnutí vlády v reakcii na otázky o Stromčekovom odchode z ministerstva.



Stromček sa totiž spomína ako nový generálny manažér strany Smer-SD. Strana to však zatiaľ oficiálne nepotvrdila. "Opýtajte sa pána predsedu, ja vám na toto neodpoviem, pretože je to kompetencia pána predsedu," reagoval na otázku o novom manažérovi strany podpredseda Smeru-SD a minister hospodárstva Peter Žiga.



Myslí si však, že určiť na tento post Stromčeka by bol dobrý výber. "Môžem povedať, že Viktor Stromček z hľadiska projektov, ktoré riadil a viedol, napríklad Jaguar Land Rover, boli to úspešné projekty, takže ja nemám žiadnu výhradu," opísal Žiga.



Zároveň má pocit, že na poste generálneho manažéra strany je potrebné oddeliť prácu v exekutíve, od práce v straníckych štruktúrach. "A bude mať na to dostatok času a prostriedkov, aby sa venoval strane na sto percent," dodal Žiga.



To, že štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček bude novým generálnym manažérom strany Smer-SD, má odísť z ministerstva a vrátiť sa do Národnej rady SR, kam bol zvolený za poslanca, potvrdili TASR zdroje blízke Smeru-SD. Ako prvé o Stromčekovej novej funkcii informovali Aktuality.sk.



Funkciu generálneho manažéra Smeru-SD dlhé roky zastáva minister práce Ján Richter. Po vlaňajších krajských voľbách sa začalo hovoriť, že by sa tejto pozícii mal venovať človek na plný úväzok. Richter chce zostať ministrom. Funkcia generálneho manažéra sa tak uvoľní. Menovať človeka na tento post je kompetenciou predsedu strany Roberta Fica.