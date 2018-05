VIDEO: Érsek: Začiatok výstavby R3 na Orave je v lete reálny

Súťaž na výstavbu tohto úseku rýchlocesty R3 vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť v lete minulého roka a cenu za túto zákazku odhadla vo výške 74,97 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Bratislava 17. mája (TASR) – Začiatok výstavby rýchlostnej cesty R3 na Orave medzi Tvrdošínom a Nižnou v treťom štvrťroku tohto roka je stále reálny. Ak sa vo verejnom obstarávaní neobjavia ďalšie námietky. Na štvrtkovej pravidelnej Hodine otázok to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



"V prípade, ak nebudú zo strany uchádzačov podané revízne postupy, termín spustenia výstavby - tretí kvartál 2018 je stále reálny," zdôraznil Érsek v odpovedi na otázku poslanca Igora Janckulíka (nezaradený).



Súťaž na výstavbu tohto úseku rýchlocesty R3 vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v lete minulého roka a cenu za túto zákazku odhadla vo výške 74,97 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. V marci tohto roka sa v rámci súťaže otvárali časti ponúk – ostatné. Komisia podľa Érseka po vyhodnotení ponúk zistila, že jeden z uchádzačov zásadným spôsobom porušil podmienky súťaže, bol preto z nej vylúčený.







Následne však vylúčený uchádzač využil svoje právo a podal v zákonom stanovenej lehote voči vylúčeniu námietku. "Aktuálne o námietke rozhoduje Úrad pre verejného obstarávanie," opísal Érsek. Nasledovať má podľa neho otváranie časti ponúk - kritériá, teda takzvaná cenová časť. "Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie nie je ukončené, nemožno o jeho priebehu poskytovať konkrétnejšie informácie," dodal minister.



Poslanec Janckulík reagoval s tým, že dúfa, že sa v súťaži neobjavia nejaké obštrukcie. Cesta je totiž podľa jeho slov aj súčasťou Programového vyhlásenia vlády. "Dúfam, že tam nebudú nejaké obštrukcie a lehoty sa nebudú naťahovať," konštatoval.



Minister Érsek však nebol veľmi optimistický. Predpokladá, že budú obštrukcie, pretože všetko, čo sa na Slovensku týka verejného obstarávania, býva podľa Érska napadnuté. A to či už občianskymi združeniami alebo firmami, ktoré danú súťaž nevyhrali. Finančné prostriedky na rýchlocestu R3 však sú podľa ministra vyčlenené, preto pevne verí, že sa v treťom štvrťroku podarí s výstavbou začať.



Šéf rezortu dopravy zároveň avizoval, že bude zrejme potrebné zmeniť zákon. Aby ľudia mali právo vyjadriť sa k jednotlivým stavbám. Ale zároveň, aby sa nestávalo to, že napríklad niekto z Bratislavy bude napádať cestu v Trebišove.