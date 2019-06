Érsek: Emisná norma sa nezmenila, len vieme lepšie kontrolovať STK

Od 20. mája tohto roka boli pri technickej a emisnej kontrole zavedené nové kamerové systémy, ktorými by sa podľa Érseka malo odhaliť všetko, čo sa na kontrolách deje.

Bratislava 1. júna (TASR) – V prípade emisnej a technickej kontroly je všetko ako doposiaľ, len sa to robí precíznejšie. V súvislosti so zvýšenými čakacími lehotami na staniciach technickej kontroly (STK) to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Zdôraznil, že netreba "panikáriť", pretože žiadna emisná norma sa nezmenila.



Od 20. mája tohto roka boli pri technickej a emisnej kontrole zavedené nové kamerové systémy, ktorými by sa podľa Érseka malo odhaliť všetko, čo sa na kontrolách deje. "Žiadna norma, žiadna emisná norma sa nezmenila, nič sa nezmenilo, len vieme lepšie kontrolovať STK," podotkol.



Kamerové systémy by podľa riaditeľa štátneho dopravného úradu Bohuša Chochlíka mali kontrolovať činnosť technikov. "Počas tejto kontroly technik musí robiť všetky úkony, ktoré už mal vykonávať od 1. marca 2005. Doposiaľ, tých 14 rokov, ktoré to boli, technik mohol nejakým spôsobom obísť určené štandardy na výkon poctivej, kvalitnej technickej alebo emisnej kontroly," skonštatoval.



Chochlík zároveň dodal, že aj doposiaľ boli pri kontrolách kamery, priebehové však nie. "Dnes, od 20. mája tohto roka, vidíme celý proces výkonov technickej a emisnej kontroly," priblížil.



Odhaduje, že trvanie kontroly sa predĺžilo o tretinu. Čakacia lehota vodičov od objednania sa podľa Chochlíka pohybuje od týždňa do mesiaca, prípadne až do šiestich týždňov. "Je to rôznorodé, podľa toho, v akom okrese to je," doplnil.