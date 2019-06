A. Hlina: Rozhodnutie súdu v kauze Pečniansky les je škandalózne

Predseda KDH Poukazuje na viaceré porušenia zákona pri zámene pozemkov.

Bratislava 13. júna (TASR) - Rozhodnutie v kauze Pečnianskeho lesa označil predseda KDH Alojz Hlina za bezprecedentné a škandalózne. Dúfa, že štátny podnik Lesy SR sa voči rozsudku odvolá. Poukazuje na viaceré porušenia zákona pri zámene pozemkov.



"Došlo k bezprecedentnému rozhodnutiu súdu. Ako potom chcete od ľudí, aby verili štátu, aby verili spravodlivosti," povedal Hlina. Tvrdí, že pri zámene lesov bola hodnota pozemkov nepomerná. Tvrdí, že podľa zákona môže k zámene dôjsť len ak rozdiel medzi hodnotou pozemkov nie je vyšší ako desať percent. "V prípade Pečnianskeho lesa je viac ako zrejmé, že zákon dodržaný nebol," zdôraznil Hlina.



Dodal, že v zmysle zákona sa môže za účastníka právneho aktu podpisovať len oprávnená osoba, čo podľa neho rovnako dodržané nebolo a súd netrval na tom, aby to bolo preukázané.



Zdôraznil tiež, že na to, aby štátne lesy mohli zameniť Pečniansky les, museli mať predchádzajúci súhlas ministerstva pôdohospodárstva. "Štátne lesy podpísali zámennú zmluvu 23. novembra 2008. Súhlas bol podpísaný 24. novembra 2008, mimochodom, súhlas podpisovala neoprávnená osoba, čiže ide o jednoznačný rozpor so zákonom," podotkol Hlina.



Štátny podnik Lesy SR ako žalobca vo štvrtok po druhý raz neuspel na Okresnom súde (OS) Bratislava II v spore o bratislavský Pečniansky les. Žalovaným bolo občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009.



"Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcov jedna a dva. Neprimerané právne úkony nemajú za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona o lesoch," uviedla v zdôvodnení verdiktu sudkyňa OS BA II, ktorá vo štvrtok vyhlásila dokazovanie za ukončené.



Spor sa týka výmeny pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke. K výmene došlo medzi štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a občianskym združením Človek a strom. Štátny podnik v tomto prípade namieta, že hodnota zamieňaných pozemkov štátu je nepomerne vyššia oproti zamieňaným pozemkom združenia. Zmluva však bola podľa združenia uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi, preto považuje žalobu za nedôvodnú.



Pečniansky les sa nachádza na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy a predstavuje časť súvislých lužných lesov medzi Bratislavou a Viedňou. Hlavné mesto v druhej polovici apríla uviedlo, že pozorne sleduje tento proces.



Lesy SR sa odvolajú

Štátny podnik Lesy SR sa odvolá voči štvrtkovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava II, kde po druhý raz neuspel v spore o bratislavský Pečniansky les. Pre TASR to potvrdil Radko Srnka z odboru komunikácie Lesov SR.



"Súd prvej inštancie rozhodol v rozpore so záväzným právnym názorom odvolacieho súdu, preto po doručení písomného vyhotovenia rozsudku podáme odvolanie," povedal pre TASR. Lesy SR figurujú v tomto súdnom procese ako žalobca. Žalovaným je občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009.



"Súd sa nestotožnil s tvrdením žalobcov jeden a dva. Neprimerané právne úkony nemajú za následok neplatnosť zmluvy. Súd vychádzal zo zákona o lesoch," uviedla vo štvrtok v zdôvodnení verdiktu sudkyňa, ktorá vyhlásila dokazovanie za ukončené. Podrobné odôvodnenie štvrtkového rozsudku bude procesným stranám doručené. Verdikt nie je právoplatný, procesné strany majú možnosť sa voči nemu odvolať.



Okresný súd Bratislava II už raz v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod Pečnianskym lesom za pozemky v Šiatorskej Bukovinke, okres Lučenec, medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom. V prípade padli odvolania a Krajský súd v Bratislave minulý rok prípad vrátil naspäť na Okresný súd Bratislava II na ďalšie konanie.



Právna zástupkyňa štátneho podniku Lesy SR tento rok v marci uviedla, že trvajú na podanej žalobe. Podľa nej je nepochybné, že hodnoty pozemkov vo vlastníctve štátu a vo vlastníctve žalovaného – OZ Človek a strom, nespĺňajú podmienku zo zákona o lesoch. Právna zástupkyňa uviedla, že podľa nej nemôže dôjsť k prevodu vlastníckeho práva, keďže v tejto veci absentuje súhlas ministerstva. Právna zástupkyňa OZ Človek a strom v marci vyhlásila, že trvajú na svojom doterajšom stanovisku a žalobu považujú za neodôvodnenú. Zmluva podľa nej bola uzatvorená v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako tvrdí, na platnosť kontraktu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva a ten podľa nej udelený bol.



OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne v júni požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom za približne rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke. Uvedené pozemky pod Pečnianskym lesom sa nachádzajú na petržalskom brehu Dunaja, rovno oproti parlamentu a Bratislavskému hradu. Združenie pôvodne vyhlasovalo, že cieľom je vytvoriť relaxačnú zónu pre Bratislavčanov, akýsi "Central park".



Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Ladislava Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku, a odmietol zapísať nových vlastníkov. Prípad sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR, ktorý odobril predchádzajúce rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o zrušení rozhodnutia katastra.



Petržalka vyjadruje poľutovanie nad rozsudkom

Bratislavská Petržalka vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím v kauze Pečnianskeho lesa. Z pozície účastníka konania je mestská časť pripravená využiť všetky zákonné možnosti, aby rozsudok nenadobudol právoplatnosť.



"Petržalka sa nedávno stala intervenientom (účastníkom) tohto konania a v rámci tejto pozície budeme robiť všetko, čo je v našich právnych možnostiach, aby tento rozsudok nenadobudol právoplatnosť," uviedol pre TASR Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Samospráva bude podľa neho zároveň nápomocná tomu, aby sa Štátny podnik Lesy SR voči rozsudku odvolal. "Pečniansky les považujeme za mimoriadne dôležité územie, ktoré by nikdy nemalo zmeniť účel svojho využitia," doplnil Choleva.