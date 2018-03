Hlina výsledok snemu vopred netipuje, Vašečka považuje výhru za reálnu

Ohľadom svojej kampane pred snemom Hlina uviedol, že sa zúčastnil na 54 okresných snemoch.

Bratislava 16. marca (TASR) - Obaja hlavní kandidáti na predsedu mimoparlamentného KDH Alojz Hlina aj Richard Vašečka sa na sobotňajší (17.3.) snem v Ružomberku tešia. Uviedli to pre TASR s tým, že v rámci kampane na predsedu majú za sebou náročné obdobie. Hlina otázku možného výsledku snemu komentovať nechcel, Vašečka však považuje svoje zvolenie za reálne.



"Teším sa na stretnutie so straníkmi, snem KDH je oslavou demokracie. Sme asi posledná strana, ktorá dokáže mať takýto veľký snem, bude tam 350 delegátov z celého Slovenska. Snem KDH je pritom dôležitý nielen pre hnutie, ale aj pre Slovensko, ktoré potrebuje jednu normálnu konzervatívnu kresťanskodemokratickú stranu," povedal Hlina, ktorý bude obhajovať predsednícky post.



Ohľadom svojej kampane pred snemom uviedol, že sa zúčastnil na 54 okresných snemoch. "Fyzicky sa ich dalo stihnúť 55. Na tom 55. som nebol, lebo som bol na pochode v Bratislave. Je na hranici ľudských možností to absolvovať, ale má to zmysel. Situáciu v strane poznám," uistil.



Otázku možného výsledku snemu komentovať nechcel. "Delegáti v tajnej voľbe rozhodnú," dodal Hlina.



Aj jeho hlavný vyzývateľ Vašečka označil obdobie pred snemom za náročné, ale zároveň aj za veľmi inšpiratívne a povzbudzujúce. "Spoznal som množstvo skvelých ľudí v KDH, preto sa na snem teším. Vnímam silnú podporu a sám som veľmi zvedavý na výsledok snemu. Svoje zvolenie vnímam ako veľmi reálne. Nebude sa však rozhodovať len o novom predsedovi, ale aj o celkovom smerovaní a budúcnosti KDH," zdôraznil.



Vašečkovou ambíciou je, aby KDH bolo nielen v parlamente, ale aj v novej vláde, ktorú táto krajina potrebuje ako soľ. "Preto sa bude v istom zmysle rozhodovať aj o budúcnosti Slovenska," uzavrel.



Okrem Hlinu a Vašečku sa o post predsedu uchádza aj nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala. Počet kandidátov by sa ešte mohol meniť. "Takmer až do voľby predsedu môže byť na predsedu navrhnutý ktorýkoľvek člen hnutia," vysvetlil hovorca KDH Stano Župa.