A. Hrnko: O postoji k L. Žitňanskej rozhodne pondelkové predsedníctvo

Bratislava 10. marca (TASR) - Členská základňa koaličnej SNS bola veľmi rozladená pokusmi o dekriminalizáciu drog, presadzovanie Istanbulského dohovoru napriek tomu, že národniari niekoľkokrát povedali, že to nechcú. Na sociálnej sieti to napísal podpredseda SNS Anton Hrnko, ktorý hovorí, že rozhodujúce stanovisko strany k ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) bude prijímať pondelkové (12.3.) predsedníctvo.



Hrnko má z vnútra strany veľmi vážne signály, že v pondelok by mala zaznieť požiadavka na Žitňanskej odchod z vlády, uviedol v sobotu podvečer pre Hospodárske noviny. Dodal, že ak už má prísť k rekonštrukcii kabinetu, tak by sa mali odstrániť všetky trecie plochy.



V sobotu popoludní sa v budove parlamentu zišlo aj užšie vedenie koaličného Mostu-Híd, a to krátko potom, ako sa predseda strany Béla Bugár vrátil z dovolenky. Na Hrnkove slová o Žitňanskej však zatiaľ nikto z oslovených predstaviteľov Mostu-Híd nereagoval.



Rokovania mali následne už aj s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) pokračovať vo vládnom hoteli Bôrik, kde niekoľko hodín parkovalo premiérovo služobné auto. To už z areálu odišlo, ale len so šoférom.



Bugárovci už krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej formulovali požiadavku, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) s tým, že konkrétny krok musí urobiť Smer-SD. Tento týždeň sa mali k situácii vyjadriť aj stranícke regionálne štruktúry. Konečný verdikt o budúcnosti Mosta-Híd v koalícii by mal padnúť na republikovej rade začiatkom týždňa. Ešte predtým má zasadnúť koaličná rada.