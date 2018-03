A. HRNKO: SR by malo v kauze Skripaľ postupovať nanajvýš obozretne

Slovenský rezort diplomacie sa rozhodol bezodkladne predvolať veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku a požiadať ho o vysvetlenie k prípadu bývalého ruského agenta.

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovensko by malo v otázke kauzy Skripaľ postupovať nanajvýš obozretne a riadiť sa starou rímskou zásadou Audiatur et Altera Pars, teda nech je vypočutá aj druhá strana. Vyhlásil to podpredseda SNS Anton Hrnko s tým, že by Slovensko nemalo vo vzťahu k Rusku prijímať unáhlené rozhodnutia.



"Našu lojalitu k spojencom a euroatlantickej spolupráci predsa nemôžu narušiť naše požiadavky, aby sa odvetné opatrenia prijímali až na základe nezvratných dôkazov, nie na základe indícií, ktoré vôbec nemusia zodpovedať pravde," povedal Hrnko. Vo viacerých európskych krajinách podľa neho zvolili túto cestu. "Aj SR by najskôr mala vypočuť argumenty druhej strany a až následne konať. Nie je našou úlohou súdiť v súde bez nezvratných dôkazov," podotkol.



Spojené kráľovstvo, ktoré sa rozhodlo opustiť Európsku úniu, sa podľa Hrnka vehementne dožaduje európskej solidarity vo veci, v ktorej sa rozhodlo nekonať v zmysle zaužívaných praktík a platných konvencií. "Stačí, keď obviní a my máme uveriť. Aj vo veľkom Londýne by si mali uvedomiť, že viera je záležitosť náboženstva a nemala by sa uplatňovať v medzinárodných vzťahoch," skonštatoval. Dôkazom nemôže byť podľa jeho slov tvrdenie "s najväčšou pravdepodobnosťou".



Slovenský rezort diplomacie sa rozhodol bezodkladne predvolať veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku a požiadať ho o vysvetlenie k prípadu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa otráveného v Británii. SR zároveň útok jednoznačne odsúdila a prihlásila sa k záverom Európskej rady z 22. marca, na ktorej štáty vyjadrili svoju podporu Británii. Tá útok na Skripaľa a jeho dcéru Juliju pripisuje Rusku. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň informovalo, že Slovensko si vyhradilo právo prijať v súvislosti s týmto prípadom ďalšie kroky.



Spojené kráľovstvo ruských diplomatov vyhostilo, podobne plánuje urobiť aj ďalších 14 členských krajín EÚ. Americký prezident Donald Trump v reakcii na prípad nariadil vyhostiť 60 ruských diplomatov a zatvoriť ruský konzulát v meste Seattle.