Reakcie KOALIČNÝCH politikov na nový návrh vlády

Hrnko: Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber

Hrnčiar: Rezort vnútra potrebuje viac manažéra ako politika

Bratislava 20. marca (TASR) - Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza to Most-Híd v písomnom stanovisku.Nová nominácia strany Smer-SD bola podľa hovorkyne Mosta-Híd Kláry Debnár prerokovaná na Koaličnej rade.dodala Debnár.Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol Druckera na post ministra vnútra po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne. Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS).avizoval.Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného prezidenta tak, ako to koalícia plánuje.zdôraznil.Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné orgány, teda dozorový prokurátor.Pellegrini navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Pellegrini to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.Ministerstvo vnútra potrebuje na čele v súčasnosti viac manažéra ako politika, aby sa podarilo situáciu upokojiť. A Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) ukázal ako minister zdravotníctva manažérsku zručnosť. Pre TASR to uviedol podpredseda NR SR a člen brannobezpečnostného výboru Andrej Hrnčiar (Most-Híd) v reakcii na návrh dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vymenovať Druckera za ministra vnútra.odkázal Hrnčiar.