A. Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt

Bratislava 20. marca (TASR) – Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať práve Kalavská.



"Ako doterajšia štátna tajomníčka som sa snažila podieľať na zmenách, ktoré by zlepšili stav zdravotníctva na Slovensku," uviedla Kalavská.



Pellegrini túto zmenu v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.