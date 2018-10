Kalavská: O rušení oddelení v NsP Považská Bystrica nemôže byť ani reč

Na margo disproporcií v platbách zo strany zdravotných poisťovní za rovnaké výkony Kalavská skonštatovala, že na problém sa chce ministerstvo pozrieť globálne.

Považská Bystrica 15. októbra (TASR) – Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude mať v rámci stratifikácie nemocníc svoje miesto a ministerstvo zdravotníctva je pripravené kraju pomôcť, aby sa v nej ľuďom poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť. Počas návštevy nemocnice to v pondelok povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



„Nemocnica určite nepôjde nižšie, ako je v súčasnosti, myslím si, že tu je ešte priestor na rozvoj tejto nemocnice. O žiadnom rušení alebo zatváraní oddelení v nemocnici v Považskej Bystrici nemôže byť ani reči. Podľa analýz je množstvo a rozsah výkonov nemocnice pre tento región nenahraditeľný," zdôraznila ministerka.



Na margo disproporcií v platbách zo strany zdravotných poisťovní za rovnaké výkony Kalavská skonštatovala, že na problém sa chce ministerstvo pozrieť globálne.



„Budeme sa rozprávať o zmluvách medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poisťovňou. V dlhodobom horizonte by to všetko malo vyriešiť DRG, kde je platba za hospitalizáciu. V súčasnosti sú nemocnice platené prospektívnymi rozpočtami, ale povedzme si, že to je dočasné riešenie, pokiaľ nedôjdeme k tomu, že by sme mali mať reálnu platbu za hospitalizáciu," doplnila šéfka rezortu.



Ministerka ocenila investície TSK do všetkých troch nemocníc (Bojnice, Myjava, Považská Bystrica) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. „Župa pomáha nemocniciam a teší ma, že pacienti sú liečení v lepších priestoroch a s lepšou prístrojovou technikou," uzavrela Kalavská.