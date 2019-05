A. Kalavská vyhodnotila informačnú kampaň proti rakovine hrubého čreva

Na Slovensku každý rok pribudne takmer 4000 nových pacientov s touto rakovinou.

Bratislava 10. mája (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v piatok v Bratislave vyhodnotila úvodnú informačnú kampaň s názvom Črevo tour k národnému skríningovému programu rakoviny hrubého čreva a konečníka Nezahoď svoj život - Urob si už dnes preventívny test. "Chceme v preventívnych aktivitách ďalej pokračovať a tento pilotný projekt neskôr rozšíriť na celú slovenskú populáciu," tvrdí Kalavská. "Apelujeme najmä na rizikovú skupinu ľudí nad 50 rokov," doplnila.



V rámci kampane nafukovacia maketa hrubého čreva s informáciami o chorobách a prevencii od marca do mája navštívila deväť slovenských miest a 20.000 Slovákov dostalo do schránok obálky s testom na okultné krvácanie v stolici. Príjemcov vyberali na základe svojho kľúča zdravotné poisťovne. Test pacientom zadarmo poskytne aj ich všeobecný lekár.



"Podľa doterajších čiastkových informácií od najväčšej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, pozn. TASR) je zatiaľ návratnosť testov asi 20 až 25 percent," povedala ministerka. Aj medzi týmito ľuďmi už podľa nej boli identifikované prípady rakoviny, preto vyzvala všetkých, ktorí test dostali do schránok a ešte ho nepoužili, aby tak urobili a vyhli sa prípadným ďalším problémov. Teda sa presvedčili, že sú zdraví, alebo im rakovinu diagnostikovali včas a mali vyššiu šancu na vyliečenie.



Spoločnú podpornú kampaň realizovali Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, pacientska aliancia Nie rakovine a organizácia Europacolon Slovensko. Kampaň sprevádzala aj pieseň s videoklipom Pri šálke kávy hovorme o zdraví. V klipe účinkujú aj vyliečení pacienti, ktorých zachránil preventívny test na okultné krvácanie v stolici. Ďalšie mediálne kampane podľa Kalavskej MZ SR spustí v najbližších dňoch.



"Sme jedna z mála krajín Európskej únie (EÚ), ktorá nemá rozvinuté preventívne skríningy a úmrtnosť slovenských pacientov na onkologické ochorenia je oveľa vyššia ako v ďalších krajinách EÚ. Je to preto, že rakovina je diagnostikovaná neskoro," tvrdí ministerka zdravotníctva. Aj preto MZ rok 2019 vyhlásilo za rok prevencie a realizuje prvý národný preventívny program, ktorého súčasťou sú skríningy rakoviny hrubého čreva a konečníka, rakoviny prsníka a rakoviny krčka maternice. Výsledky pilotného skríningu by mali byť známe niekedy v októbri.



Na Slovensku každý rok pribudne takmer 4000 nových pacientov s touto rakovinou. Vo výskyte ochorenia je Slovensko vzhľadom na počet obyvateľov na popredných miestach vo svetových štatistikách. Navyše, až štvrtinu pacientov diagnostikujú v neskorých štádiách, keď už nádor metastázuje do pečene a ďalších orgánov a liečba je veľmi komplikovaná.