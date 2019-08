A. Kalavská zvažuje obnovenie dodávky kubánskeho lieku

Šéfka rezortu zdravotníctva mieni, že pozastavením podávania lieku bola mnohým pacientom vzatá aj možnosť voľby liečby.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) zvažuje obnovenie dodávok kubánskeho lieku Heberprot-P na diabetickú nohu. "Rozmýšľame nad tým a komunikujeme s kubánskou stranou. Presný dátum povedať neviem," uviedla v utorok.



Šéfka rezortu zdravotníctva mieni, že pozastavením podávania lieku bola mnohým pacientom vzatá aj možnosť voľby liečby. "Na to, aby človek rozumel účinku určitých liekov, potrebuje šesť rokov medicíny a niekoľko rokov praxe," povedala Kalavská s tým, že na Slovensku sa podáva viacero neregistrovaných biologických liekov.



Podľa ministerky si treba uvedomiť, že pacienti s diabetickou nohou sú všetci liečení najlepšie, ako je to na Slovensku možné. "Je tu daná štandardná liečba, na ktorú každý pacient má nárok. Ak sú vyčerpané všetky štandardné metódy, je takémuto pacientovi ponúknutý kubánsky liek. Ten sa podáva v určitých centrách, ktoré na to boli vybraté. Lekári sú špeciálne zaškolení. Boli tu kubánski lekári, ktorí dohliadali na to, aby tento liek bol čo najlepšie používaný," prízvukovala.



Ako ďalej Kalavská vysvetlila, pacient, ktorý sa rozhodol pre liečbu neregistrovaným liekom a ktorému hrozí amputácia nohy, absolvuje sériu vyšetrení a aj rozhovor s lekárom, ktorý ho oboznámi s tým, ako sa liek bude aplikovať. Pacienti museli v prípade jeho podávania podpísať informovaný súhlas.



Šéfka rezortu zdravotníctva pripomenula, že za jeho užívanie zodpovedá lekár. "Táto davová psychóza, ktorá vznikla okolo kubánskeho lieku, to mi je troška ľúto. Keď som sa dozvedela, že je tu podozrenie, že jeden pacient mohol mať rakovinové ochorenie, ktoré zrejme vzniklo pri súčasnom podávaní kubánskeho lieku, ihneď som podávanie tohto lieku zastavila a poprosila som o prešetrenie," povedala.



Prípad prešetrili Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) aj komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Na základe analýzy zo ŠÚKL nebola potvrdená ani vyvrátená kauzálna súvislosť so vznikom rakoviny pri podávaní daného kubánskeho lieku. Analýzu konzultovali aj s kubánskymi expertmi, ktorí liek vyvinuli.