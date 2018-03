A. Kalavskú kritizujú sestry i časť lekárov, iní sa jej zastali

Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou.

Bratislava 22. marca (TASR) - Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou. Kalavská kritiku registruje a odkázala, že sa bude snažiť pracovať ešte viac, na ministerstve doteraz pôsobila ako štátna tajomníčka.



"Jej rozhodnutia neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín. Nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v systéme," kritizuje Kalavskú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).



Spokojné nie sú ani sesterské odbory. "Pani Kalavská opakovane zlyhala po odbornej aj morálnej stránke," uviedla šéfka týchto odborov Monika Kavecká. Novú šéfku rezortu skritizovala za nedávny proces zrušenia sesterskej špecializácie ošetrovateľská starostlivosť o dospelých zo strany ministerstva, podľa nej za to môže práve Kalavská ešte vo funkcii štátnej tajomníčky.



"Nemáme s ňou negatívne skúsenosti, jej kroky boli vždy veľmi ústretové, nemáme dôvod neveriť jej," povedal šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth. ASL podľa neho nerozlišuje, kto na ministerstve sedí, ale aké po ňom ostanú výsledky. "A my potrebujeme dosiahnuť dofinancovanie ambulantného sektora, zlepšenie ambulantných lekárov a takisto dokončiť dobrovoľnosť z hľadiska elektronizácie," povedal Šóth.



"Na tejto nominácii vidieť, že zdravotníctvo v skutočnosti nie je prioritou, keďže z MZ odchádza po dvoch rokoch krízový manažér, ktorý mal zdravotníctvo v dlhodobej kríze zachrániť," reagoval na novú ministerku šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Tvrdí, že LOZ s Kalavskou nemá dobré skúsenosti, najmä čo sa týka vzniknutej situácie okolo rezidentského programu. Súhlasí s ním aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). "Rezidentský program je vecne aj organizačne veľmi výrazne poškodený. Primárna zdravotná starostlivosť sa postupne znovu okliešťuje," píše SVLS v stanovisku s tým, že pozitívne zmeny v zdravotníctve neočakávajú.



Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) plánuje s novou ministerkou otvárať veľa tém, nechce ju dopredu hodnotiť. "Pretože nás zaujíma, čo s ňou vyrokujeme, problémov je veľa, a to v oblasti liekovej politiky, treba ešte debatovať aj o zákone o dlhodobej starostlivosti," dodala šéfka najväčšej slovenskej pacientskej organizácie na Slovensku Mária Lévyová.



Kalavská kritiku registruje, povedala v stredu (21.3.) v Prezidentskom paláci. "Rešpektujem každého názor a budem sa snažiť pracovať ešte viac," dodala.