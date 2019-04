Kiska bude obedovať s ľuďmi, ktorí sa pričinili o vstup do EÚ a NATO

Medzi pozvanými sú súčasní aj bývalí politici, diplomati a osobnosti zahraničnej politiky.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska bude v stredu obedovať s ľuďmi, ktorí sa pričinili o vstup Slovenska do Európskej únie a NATO alebo sú v súčasnosti politicky a odborne zodpovední za aktívne vystupovanie Slovenska v EÚ. Informovala o tom prezidentská kancelária.



Medzi pozvanými sú súčasní aj bývalí politici, diplomati a osobnosti zahraničnej politiky. Na obede by sa mal podľa prezidentskej kancelárie zúčastniť aj predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko, premiér Peter Pellegrini sa z účasti ospravedlnil. Slávnostný obed pri príležitosti 15. výročia pristúpenia SR do EÚ sa začne o 12.00 h v Prezidentskom paláci.